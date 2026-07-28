Imaginile surprinse din mai multe cartiere ale orașului arată o coloană de nor subțire, albicioasă-gri, care se conturează vizibil pe fondul unui cer întunecat, încărcat de formațiuni noroase dense. Spectacolul celest i-a determinat pe mulți ploieșteni să scoată telefoanele mobile pentru a imortaliza momentul.

Unul dintre localnicii care a filmat fenomenul a descris perfect reacția de uimire pe care acesta a stârnit-o, amintind de denumirile populare ale acestor manifestări ale naturii: „Ia uite vârful cât s-a dus. Bunicii îi spuneau sorb”.

Ce este „norul pâlnie” și de ce nu a devenit o tornadă

Specialiștii în meteorologie explică faptul că ceea ce au observat ploieștenii poartă denumirea științifică de „nor pâlnie” sau pâlnie de tornadă.

Acesta este, în esență, un vârtej de aer care se formează la baza unui nor de furtună și coboară spre pământ, dar fără a atinge efectiv solul.

Aceste fenomene apar în perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată. Mecanismul de formare implică întâlnirea violentă dintre o masă de aer cald și umed, aflată la nivelul solului, și o masă de aer rece de la altitudine.

Diferențele bruște de temperatură, coroborate cu curenții de aer verticali foarte puternici, imprimă o mișcare de rotație în interiorul norului de furtună.

Pentru ca un astfel de nor pâlnie să fie clasificat drept o tornadă propriu-zisă, vârtejul trebuie să atingă solul, moment în care începe să ridice praf, resturi vegetale sau alte materiale.

Din fericire pentru locuitorii din Ploiești, în cele mai multe cazuri, la fel cum s-a întâmplat și marți, formațiunea noroasă se disipă înainte de a atinge nivelul solului și de a produce pagube materiale.

Prahova, sub asediul furtunilor de vară

Apariția spectaculoasei pâlnii pe cerul Ploieștiului nu este întâmplătoare. Județul Prahova traversează o perioadă marcată de o instabilitate atmosferică prelungită.

În ultima săptămână, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de atenționări de cod galben pentru această regiune.

Avertizările meteorologilor au vizat fenomene specifice furtunilor de vară violente: intensificări susținute ale vântului, vijelii, averse cu caracter torențial și descărcări electrice frecvente.

Unele dintre aceste avertizări au fost valabile inclusiv pe parcursul nopții trecute și în dimineața zilei de marți, 28 iulie, creând exact condițiile propice pentru formarea norilor de tip pâlnie.

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