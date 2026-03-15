Incendiul a izbucnit în timpul slujbei

Incendiul s-a produs la turla bisericii din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, pe DN1. Incendiul s-a manifestat prin degajări mari de fum. La fața locului au intervenit autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care acționează pentru lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului. Până în prezent, nu au fost înregistrate victime.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane”, a transmis ISU Prahova.

Incendiul a fost localizat, astfel ca pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăți a fost eliminat. „Echipajele operative alocate la caz continuă misiunea pentru stingerea incendiul”, a mai transmis ISU Prahova.

Cauza producerii incendiului

Ministerul Culturii se află în legătură cu Direcția Județeană pentru Cultură Prahova pentru evaluarea situației și pentru stabilirea măsurilor necesare de protejare a patrimoniului cultural.

„Din primele cercetări efectuate de autoritățile competente, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric. În această perioadă de tranziție între sezonul rece și începutul primăverii, când instalațiile de încălzire și rețelele electrice sunt utilizate intens, verificarea și întreținerea acestora reduc riscul producerii unor incendii”, a transmis Ministerul Culturii într-un comunicat de presă.

Restricții de trafic pe DN1

Polițiștii din cadrul Inspectorulul de Poliție Județean (IPJ) Prahova au fost sesizați cu privire la producerea incendiului la turla bisericii din localitatea Pucheni Moșneni și au dispus mai multe măsuri.

„În ceea ce privește traficul rutier, pe DN1, pe sensul de deplasare București – Ploiești, circulația se desfășoară restricționat, pe o singură bandă”, a transmis IPJ Prahova.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru dirijarea traficului și fluidizarea circulației.

„Recomandăm conducătorilor auto: să reducă viteza în zona intervenției; să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri; să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față; să evite oprirea sau staționarea în apropierea locului intervenției, pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de urgență”, a mai precizat IPJ Prahova.

Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Puchenii Moșneni este monument istoric

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” este monument istoric, grupă valorica A și este localizată în centrul satului Puchenii Moșneni, pe Șoseaua Națională București – Ploiești.

Lăcașul de cult a fost construit în anul 1884 din contribuția locuitorilor și a altor donatori. Clădirea a fost refăcută în anul 1935, iar pictura a fost realizată de Anton Serafim.

