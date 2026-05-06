Cum a început pasiunea lui Silviu pentru viticultură

În Ceptura de Jos, o localitate renumită pentru viile sale, povestea familiei Rotărescu este una despre muncă, pasiune și dedicare.

În 2000, Gabriela și Aurel Rotărescu au închiriat o vie mică, punând astfel bazele unei afaceri de familie care avea să crească treptat, fără ajutorul fondurilor europene sau al creditelor bancare, informează Observatorul Prahovean.  

Silviu Rotărescu, astăzi în vârstă de 29 de ani, își amintește cum a început să lucreze în vie alături de părinții săi.

„Aveam 12 ani când am început să muncesc în vie. La început căram apă pentru oamenii care lucrau în podgorie, apoi am muncit cot la cot cu ei și cu părinții mei”, povestește acesta.

Banii obținuți din vânzarea strugurilor au fost investiți într-o mică cramă, care poartă numele familiei și care a devenit treptat o afacere prosperă.

Tânărul din Prahova a plecat în Franța să-și urmeze pasiunea

În 2015, Silviu a plecat la Montpellier pentru a studia viticultura și vinificația, acumulând experiență valoroasă în domenii și château-uri renumite din Franța.

„M-a atras ideea programului care presupunea că poți ajunge în orice vie și poți învăța să faci o cramă capabilă să producă un vin bun, de la strugure până la sticla de pe rafturile unui supermarket. Iar asta s-a și întâmplat.

Am avut marea șansă să învăț de la specialiști în domeniu, cărora le sunt recunoscător și pe care îi contactez și astăzi pentru sfaturi”, mărturisește Silviu Rotărescu pentru portalul de știri locale citate anterior.

Ce a schimbat când a preluat afacerea familiei

În urma experienței sale din Franța, Silviu a adoptat o filozofie bazată pe echilibru și atenție la detalii.

„Trebuie să existe un echilibru între investiții și profit. Am învățat să nu forțez nota, să nu epuizez vița-de-vie pentru recolte record pe termen scurt, dar cu efecte negative pe termen lung.

Am învățat că nu poți face un vin foarte bun din struguri mediocri. Având doar cinci hectare, putem fi atenți la fiecare plantă, fără să existe suprafețe de compromis, așa cum se întâmplă la culturile mari de viță-de-vie”, explică el.

Tânărul păstrează rețeta „secretă” de vin a familiei

Pentru Silviu, un vin autentic trebuie să reflecte zona și personalitatea producătorului. Tânărul nu a dezvăluit niciodată rețeta de vin de casă a familiei și nici secretele pe care le folosește.

„Un vin asupra căruia nu se intervine foarte mult în privința acidității, conținutului de dioxid de carbon, care respectă caracteristicile fiecărui soi, lăsând natura să-și urmeze cursul.

Vinul trebuie să fie reprezentativ pentru zona în care este produs, în cazul nostru Ceptura. Vinul trebuie să poarte amprenta producătorului, să fie parte din personalitatea lui”, explică enologul.

Succesul cramei Rotărescu se datorează, în mare parte, unui element cheie: rețeta secretă a vinurilor.

„Am fost întrebat de nenumărate ori în ce constă cupajul din vinurile noastre, însă nu am cedat. Secretul nu-l știe nici soția și nici mama”, spune Silviu, zâmbind. Cu toate acestea, pasiunea și dedicarea familiei Rotărescu rămân ingredientele de bază care fac ca vinurile lor să fie cu adevărat speciale.

