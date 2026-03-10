Filmul evenimentelor și intervenția poliției

Incidentul a avut loc în jurul orei 6.30, pe Bulevardul București din Ploiești. Altercația a fost observată de un echipaj al Poliției Rutiere Ploiești, care tranzita zona îndreptându-se spre o altă misiune în mediul rural.

Polițiștii au intervenit pentru a opri conflictul, care a degenerat în spațiul public. În imaginile surprinse la fața locului se vede o persoană căzută la pământ, în timp ce alte două o lovesc cu pumnii și picioarele.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit primelor date transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova, la fața locului a fost legitimat șoferul de 46 de ani.

Acesta le-a declarat agenților că starea conflictuală a degenerat pe fondul unor neînțelegeri apărute cu cei doi clienți adolescenți, privind efectuarea unei curse prin aplicația de ridesharing.

Pentru gestionarea completă a situației, polițiștii rutieri au solicitat intervenția colegilor de la Secția 4 Poliție Ploiești, care au preluat cazul.

Atât șoferul, cât și cei doi adolescenți de 15 și 17 ani au fost conduși la secție pentru audieri.

Anchetatorii fac verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

