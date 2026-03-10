Filmul evenimentelor și intervenția poliției

Incidentul a avut loc în jurul orei 6.30, pe Bulevardul București din Ploiești. Altercația a fost observată de un echipaj al Poliției Rutiere Ploiești, care tranzita zona îndreptându-se spre o altă misiune în mediul rural.

Polițiștii au intervenit pentru a opri conflictul, care a degenerat în spațiul public. În imaginile surprinse la fața locului se vede o persoană căzută la pământ, în timp ce alte două o lovesc cu pumnii și picioarele.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit primelor date transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova, la fața locului a fost legitimat șoferul de 46 de ani.

Acesta le-a declarat agenților că starea conflictuală a degenerat pe fondul unor neînțelegeri apărute cu cei doi clienți adolescenți, privind efectuarea unei curse prin aplicația de ridesharing.

Pentru gestionarea completă a situației, polițiștii rutieri au solicitat intervenția colegilor de la Secția 4 Poliție Ploiești, care au preluat cazul.

Atât șoferul, cât și cei doi adolescenți de 15 și 17 ani au fost conduși la secție pentru audieri.

Anchetatorii fac verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Șase studenți au plecat la muncă sezonieră în Alaska și s-au întors după patru luni cu până la 15.000 de dolari
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice"
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice"
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Stiri Mondene 12:50
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este"
Stiri Mondene 12:04
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este"
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
