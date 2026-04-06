Potrivit planului anunțat de autorități, 116 angajați urmează să plece acasă. Această măsură face parte dintr-o strategie mai vastă care vizează eliminarea unui număr total de 189 de posturi din structura primăriei.

Dintre acestea, 116 sunt posturi ocupate, ceea ce înseamnă concedieri efective, în timp ce restul sunt posturi vacante care vor fi desființate, potrivit Observatorul Prahovean.

Măsura vine ca răspuns la necesitatea de a optimiza bugetul local și de a alinia instituția la noile cerințe de performanță. Reorganizarea vizează reducerea birocrației și eliminarea suprapunerilor de funcții, fiind una dintre cele mai mari restructurări de personal din ultimii ani la nivelul municipalității ploieștene.

Surse din administrație spun că se discută și despre comasarea unor direcții, redistribuirea atribuțiilor, dar și eliminarea unnor posturi vacante. De asemenea, 7 directori sunt în pericol să-și piardă funcțiile.

Procesul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, urmând ca persoanele vizate să primească preavizele conform legislației muncii în vigoare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în luna aprilie, toate primăriile din România care depășesc noua limită stabilită pentru numărul de angajați vor fi obligate să reducă personalul. Prim-ministrul României a explicat că reducerea de personal se referă la aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv, nu posturi vacante.



