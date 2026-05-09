„Modernizarea României este o luptă grea”, a precizat Ilie Bolojan, referindu-se la eforturile de reformă care afectează un vechi sistem de putere, moștenit, spune el, din comunism, regim care a căzut în urmă cu 37 de ani.

„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii.

Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea.

Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă.
Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?

Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă.
Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”.

I0SIF.26 09.05.2026, 12:38

Cât investește echipa domnului Ilie Sărăcie în campania agresivă de promovare a cultului personalității sale? De la Ceaușescu încoace nu am mai văzut atâta ***ărnicie grețoasă a cântăreților de curte față de un personaj rizibil, fără nici o realizare benefică pentru oameni.

Prepurgel 09.05.2026, 12:44

Adica el vrea sa zica ca daca el ne taie pensiile și ne majoreaza tva-ul injumatațind veniturile celor care traiesc de azi pe mâine-face...modernizare?Bah,monștrii aștia„agreați”de„parteneri”,dupa ce ca ne jupoaie iși mai bat și joc de noi?!

Mihai111 09.05.2026, 15:09

Este normal cã „Modernizarea României este o luptă grea”, Bolojane, dacã voi, PNL si PSD ati jefuit tara timp de 36 de ani. Ati fãcut grup infractional organizat si ati prãdat tara. În 1990 aveam industrie, aveam agriculturã, aveam petrol si zero datorii… Acum nu mai avem nimic si 1 Trilion de EUR datorii… “E greu..”? De ce e greu?

