Cauza crizei financiare

Situația a apărut în urma fuziunii cu Ministerul Digitalizării, când bugetul inițial nu a inclus fondurile necesare pentru plata angajaților proveniți din această structură. Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, a confirmat problema pentru Economedia.

„Ministerul Economiei a preluat partea de Digitalizare, dar bugetul celor 70-80 de angajați preluați nu a fost prins în bugetul entității compuse. În ianuarie, când s-a făcut bugetul, s-a ținut cont doar de execuția bugetară din 2024, dar în 2025 situația s-a schimbat. Problema salariilor afectează și angajații ANPC”, a explicat Radu Mitruță.

Plata salariilor este programată pentru 10 septembrie, însă în prezent nu există fonduri suficiente pentru toți angajații. Rectificarea bugetară, care ar putea rezolva situația, este planificată abia pentru a treia săptămână din septembrie.

Soluții propuse de Radu Mitruță

Ministrul Miruță a identificat o sumă în bugetul ministerului care ar putea fi utilizată pentru plata salariilor. Cu toate acestea, procesul de redistribuire a fondurilor necesită o soluție tehnică complexă.

Situația a fost discutată atât cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, cât și cu premierul Ilie Bolojan, în încercarea de a găsi o rezolvare rapidă.

„Este o problemă pe care am adresat-o premierului. Problema este istorică. Atunci când s-a compus ministerul Economiei, a fost preluată sarcina Digitalizării, dar nu și bugetul aferent salariilor. Era previzibil că se va ajunge aici”, a mai explicat Mitruță.

