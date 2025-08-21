Procedura prin care conducerile au fost numite ilegal

Radu Miruță a explicat și cum a fost viciat procesul de selecţie al celor din conducere și al membrilor consiliului de administraţie. El a arătat că printre companiile controlate se află IAR, IOR, Iprochim, Mindvest, Avioane Craiova, Şantierul Naval 2 Mai.

„A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile, prin care angajaţi ai acestui minister şi-au arătat dimensiunea competenţei în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenţionat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat şi asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenţionat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obţină nişte avize suplimentare şi li se puneau nişte piedici în a-şi implanta oamenii acolo”, a precizat ministrul Economiei.

El a menţionat că la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut temei legal abrogat.

„Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai ţineţi minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip şi are tămâie”, a precizat Radu Miruţă.

Două persoane sunt cercetate disciplinar

Ministrul Economiei a anunţat că a aprobat raportul Corpului de Control pe care l-a primit miercuri seara, și că a dispus ca doi oameni din conducerea direcţiei responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetate disciplinar.

„Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoştinţă prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că şase verificate din şase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic şi observând modul în care s-au desfăşurat aceste lucruri, mă aştept să se găsească şi acolo astfel de probleme”, a mai spus ministrul.

Concluziile raportului vor fi trimise Parchetului

Radu Miruţă a mai spus că va face un pachet final al rapoartelor primite pe care îl va trimite către Parchet.

„Ca să nu deranjeze Parchetul în fiecare zi, cum pare că ar fi nevoie să se întâmple în acest minister, cumulăm mai multe şi trimitem o singură dată”, a completat el.

Potrivit ministrului, „aceasta este doar faza 1”. „Sunt doar primele pe care le-am putut analiza în această lună şi jumătate, pe lângă alte probleme al acestui minister. Nu ne oprim aici. Ştiu că ustură, ştiu că mulţi se întreabă cine o fi făcut asta, cine o fi numit, ce responsabil politic o fi fost atunci. Vă spun că nu mă interesează. Pe tura mea, în acest minister, astfel de lucruri nu sunt tolerate, nu vor fi acceptate, nu mă uit în spate, mă uit ce putem face în continuare”, a mai declarat el.

Radu Miruţă susține că trebuie modificată legea pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.

„Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparenţă o propunere de modificare a Ordonanţei 109, acel mecanism care este contorsionat în funcţie de punctul în care se doreşte a se ajunge pentru numirea în aceste funcţii de conducerele companiilor de stat. M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare al Ordonanţei 109 şi vă spun foarte asumat, sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm, pentru a atinge scopul propus. Aşadar, am trimis, după şedinţa de guvern, o propunere din partea acestui minister, Secretariatului General al Guvernului, pentru a amenda forma în dezbatere publică astăzi”, a anunțat ministrul.

Miruţă a subliniat că în mare propunerea este extinderea criteriilor de performanţă, o evaluare odată la şase luni, o reducere a numărului membrilor Consiliului de Administraţie şi pentru companiile în care s-a încheiat numirea.

Ministrul Economiei a mai anunțat că începând de joi, 21 iulie, pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei este un buton prin care persoanele care sunt interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat sau administratori speciali să îşi poată depune CV-ul.