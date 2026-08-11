A plecat din București pentru o viață mai liniștită

Decizia de a se muta la Sibiu a avut în primul rând motive familiale. În același timp, Mihai Preda spune că își dorea să scape de ritmul în care trăise ani la rând în București. Drumul până la serviciu îi lua aproximativ 45 de minute într-o zi obișnuită, iar timpul pierdut în trafic ajunsese să îl apese.

„Asta era problema, resursa cea mai de preț, timpul”, povestește el într-un interviu acordat publicației Turnul Sfatului.

La Sibiu a găsit un oraș mai liniștit și distanțe mult mai ușor de parcurs. Mutarea i-a permis și să se ocupe mai mult de tatăl său și să găsească soluții mai bune pentru îngrijirea acestuia.

Totul a pornit de la o discuție la bere

Înotul nu a apărut însă în viața lui abia după pensionare. Mihai Preda și-a redescoperit pasiunea pentru acest sport în jurul vârstei de 35 de ani, după o provocare venită de la un fost coleg. Cei doi erau la o bere când colegul l-a întrebat dacă ar vrea să traverseze înot Bosforul, iar ideea lansată în glumă s-a transformat rapid într-un obiectiv serios.

„A durat cam patru luni pregătirea. E pregătire temeinică, nu un hei-rup pornit la bere. Doar ideea a apărut la o discuție, pe urmă a început munca”, își amintește el.

În 2007, Mihai Preda a participat la Bosphorus Cross-Continental Swimming Race și a terminat pe locul al doilea la categoria sa de vârstă.

Patru titluri naționale în două zile

La aproape două decenii distanță, el continuă să intre în competiții. Mihai Preda, născut pe 13 noiembrie 1961, reprezintă ACS All 4 Sport Sibiu și concurează la Masters în categoria 65-69 de ani, stabilită în funcție de anul nașterii. La Campionatul Național Masters desfășurat pe 23 și 24 mai 2026, la Drobeta-Turnu Severin, a câștigat patru probe.

S-a clasat primul la 800 de metri liber, 200 de metri liber, 200 de metri mixt și 400 de metri liber, potrivit rezultatelor oficiale ale Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, iar performanțele nu s-au oprit aici. Pe 2 august, la Campionatul Național de Înot în Ape Deschise de la Constanța, Mihai Preda a câștigat din nou categoria sa de vârstă, după o cursă de 3.000 de metri în mare.

Îi învață gratuit pe copii și pe prieteni să înoate

În prezent, se antrenează la Cisnădie și spune că înotul a devenit pentru el mai mult decât o metodă de a rămâne în formă. Îi ajută pe prieteni și pe copii să învețe să înoate și nu acceptă bani pentru lecțiile pe care le oferă.

„Pentru mine e terapie”, mărturisește el pentru sursa citată.

Își pregătește acasă antrenamentele și spune că lucrul cu cei mici îi oferă o energie pe care cu greu o poate descrie. Pasiunea pentru sport a ajuns și în familie, iar fiica sa s-a înscris la clubul Dinamo.

„Respectul pentru munca celuilalt”

Mihai Preda spune că una dintre experiențele care i-au rămas cel mai puternic în minte nu este legată de o medalie. Într-o cursă de 3.000 de metri în mare, a înotat aproape până la final alături de un adversar. Celălalt sportiv l-a depășit, iar imediat după sosire a venit să îl felicite, gest care a contat mai mult decât rezultatul cursei.

„Pentru mine asta a fost cea mai frumoasă chestie”, povestește el, vorbind despre respectul dintre sportivi și pentru munca depusă de adversar.

Următoarea provocare este Campionatul European Masters din Slovacia. Mihai Preda se pregătește pentru competiția de la Šamorín, unde probele de înot în ape deschise sunt programate la finalul lunii august. În urmă cu doi ani, la Belgrad, s-a clasat pe locul nouă, iar acum țintește mai sus.

„Încerc să visez la primul loc”, spune sportivul. Obiectivul pe care îl consideră însă realist este să termine în jurul locului cinci.

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