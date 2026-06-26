Ce este „Zidul Morții” și cum a apărut?

„Zidul Morții” este, de fapt, un pilon masiv de susținere a viaductului șoselei de centură a municipiului Suceava. Proiectată în anul 2008 și finalizată cu mari întârzieri, varianta ocolitoare supratraversează Drumul Național 17. Soluția tehnică aleasă de proiectanți și avizată de autorități a stârnit controverse uriașe încă de la început: pilonul central al podului a fost ridicat direct pe axul drumului, în interiorul unui sens giratoriu improvizat.

Deși autoritățile au montat de-a lungul anilor indicatoare reflectorizante, iluminat de tip LED și parapete de protecție, zona rămâne extrem de periculoasă pe timp de noapte, în condiții de ceață densă sau carosabil umed, momente în care vizibilitatea scade, iar unghiul de abordare al curbei devine o capcană de moarte pentru șoferi.

Imagine din Google Maps cu Zidul Morții de la Șcheia, din Suceava, fotografiată de pe o mașină, cu sensul giratoriu pe fundal
„Zidul Morții” este un sens giratoriu la intersecția DN 17 cu DN 2P, la Șcheia, în Suceava. Sursa foto: Google Maps.

Statistica neagră a accidentelor de la „Zidul Morții”

Presa locală și centrală a monitorizat constant acest punct critic, numărul victimelor crescând alarmant de la an la an. Iată cele mai grave evenimente înregistrate la „Zidul Morții”:

  • Noiembrie 2012 / Ianuarie 2013: Seria neagră a început cu un accident teribil în care trei tineri au murit pe loc după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit frontal, la viteză mare, de pilonul proaspăt construit.
  • Ianuarie 2014: La mai puțin de un an distanță, un tânăr de 21 de ani a decedat în condiții similare. Condițiile meteo nefavorabile (ceață densă și mâzgă pe asfalt) au făcut ca șoferul să piardă controlul, mașina escaladând un dâmb de pământ și strivindu-se de structura de beton. Moartea sa a declanșat un „marș al tăcerii” și proteste masive ale șoferilor suceveni, care au blocat traficul cerând demolarea sau modificarea proiectului.
  • August 2018: Doi pietoni au fost spulberați de o mașină chiar în proximitatea sensului giratoriu de la „Zidul Morții”. Din cauza configurației rutiere deficitare și a lipsei de vizibilitate, victimele nu au avut nicio șansă de supraviețuire.
  • Martie 2019: Alex Acosteoaie, un tânăr de 28 de ani, a devenit a cincea victimă oficială a pilonului. Acesta circula dinspre Gura Humorului și s-a izbit de zid cu o viteză estimată la 140 km/h. La acel moment, presa locală a semnalat că iluminatul special cu LED-uri din intersecție nu mai funcționa de câteva luni.
  • Noiembrie 2023: Un alt accident grav a blocat complet DN 17. Un autoturism a intrat în coliziune cu o căruță în zona pilonului, rezultând rănirea gravă a trei persoane, printre care și un copil de 12 ani.
  • Iulie 2025: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a activat Planul Roșu de Intervenție după un impact violent între un microbuz și un autoturism, produs la ieșirea din Șcheia, tot sub „umbra” zidului de beton. Șase persoane, inclusiv trei copii, au fost transportate de urgență la spital.
  • Mai 2026: Un caz șocant a zguduit comunitatea locală și a demonstrat încă o dată magnetismul sumbru al acestei structuri de beton. Maria N., o tânără de 24 de ani din Ipotești, aflată sub influența băuturilor alcoolice și pe fondul unei depresii severe cauzate de despărțirea de iubit, a intrat intenționat cu autoturismul direct în pilon, fără a schița vreo tentativă de frânare. Tânăra a supraviețuit impactului violent, dar a suferit traumatisme severe și a recunoscut ulterior în fața polițiștilor că a ales în mod conștient „Zidul Morții” ca instrument pentru a-și pune capăt zilelor. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

De ce nu se schimbă nimic la „Zidul Morții” din Șcheia

Specialiștii în siguranță rutieră și foști șefi ai Poliției Rutiere Suceava au explicat în repetate rânduri că o astfel de structură nu ar fi trebuit să primească niciodată aviz de construcție. Cu toate acestea, răspunsurile oficiale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și ale prefecturii au mizat mereu pe faptul că „semnalizarea rutieră a depășit prevederile legale” și că principala cauză a accidentelor o reprezintă viteza neadaptată la condițiile de drum.

În ciuda promisiunilor de reconfigurare totală a nodului rutier, „Zidul Morții” rămâne în picioare, continuând să transforme erorile umane de conducere în sentințe definitive la moarte. Poliția a deschis un nou dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul accidentului din această dimineață și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica evenimentului.

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