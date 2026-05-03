O dronă a căzut pe un câmp din Suceava

O dronă de mici dimensiuni a fost descoperită pe un câmp din comuna Șerbăuți, județul Suceava, la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina.

Incidentul a fost semnalat duminică, 3 mai 2026, în jurul orei 12.15, de o localnică, informează News.ro și News Moldova.

Autoritățile au intervenit pentru a recupera drona descoperită în Suceava

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a anunțat că Secția de Poliție Rurală Bălcăuți a fost sesizată cu privire la prezența unui aparat de zbor fără pilot pe un teren arat din apropierea satului.

„Pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuți a fost identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări literice vizibile”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Primele măsuri luate de autorități după drona descoperită în Suceava

Zona a fost imediat izolată, iar forțe suplimentare au fost mobilizate pentru asigurarea pazei perimetrului, conform aceleiași surse.

Autoritățile au informat structurile specializate ale statului, iar cercetările se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. Obiectivul este stabilirea circumstanțelor incidentului și implementarea măsurilor legale necesare.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația, având în vedere apropierea de granița cu Ucraina, într-o zonă sensibilă din punctul de vedere al securității.

Un incident similar a avut loc și în urmă cu o săptămână, atunci când o dronă rusească s-a prăbușit în Galați. Incidentul a provocat avarii minore la o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără a fi raportate victime.

