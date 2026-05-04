Cea mai slabă universitate din România, cel mai mic punctaj în clasament: aproape 1.400

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este cea mai slabă universitate din România, ocupând primul loc într-un clasament anual, realizat de Ministerul Educației și dat astăzi publicității. Interesant este și faptul că pe locul al trilea în topul rușinii se află Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA). Ierarhia a fost gândită în funcție de prezența de anul trecut a universităților românești în rankingurile internaționale. Ediția din acest an cuprinde 34 de universități, cu două mai mult decât cea de anul trecut, scrie Edupedu.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, al cărei rector este fostul ministrul al Educației, Daniel David, ocupă primul loc în topul celor mai bune universități din România.

Locul secund este ocupat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar pe locul al treilea se află Universitatea București, urmată de Politehnica București și Universitatea Transilvania din Brașov. 

Topul 10 este completat de UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, ASE București și Universitatea Tehnică din Oradea. 

Topul celor mai bune universități din România, potrivit clasamentului Ministerului Educației

Universitatea „Babeș-Bolyai”, UMF „Carol Davila” și Universitatea din București sunt singurele care au obținut punctaj de peste 20.000. Universitatea de Medicină și Farmacie chiar a reușit să depășească acest prag, în timp ce Politehnica București a coborât sub 20.000.

  1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
  2. Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București;
  3. Universitatea din București;
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București;
  5. Universitatea Transilvania din Brașov;
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca;
  7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași;
  8. Universitatea de Vest din Timișoara;
  9. Academia de Studii Economice din București;
  10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
  11. Universitatea din Oradea;
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași;
  13. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași;
  14. Universitatea Politehnica Timișoara;
  15. Universitatea Dunărea de Jos din Galați;
  16. Universitatea din Craiova;
  17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
  18. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș;
  19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
  20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
  21. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava;
  22. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara;
  23. Universitatea Ovidius din Constanța;
  24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;
  25. Universitatea Titu Maiorescu din București;
  26. Universitatea Valahia din Târgoviște;
  27. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara;
  28. Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași;
  29. Universitatea Tehnică de Construcții din București;
  30. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad;
  31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
  32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București;
  33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca;
  34. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Metarankingul universitar este folosit pentru finanțarea cercetării în universități cu 100 de milioane de lei, bani alocați anual de Ministerul Educației și Cercetării.

Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca. Foto: Shutterstock

Cele mai bune universități din România, potrivit statisticilor internaționale

În top 1.000 QS World University Rankings 2026, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București se află la egalitate. Aceste instituții de învățământ superior sunt, potrivit statisticilor internaționale, primele două cele mai bune din România, ambele fiind încadrate în intervalul 761-770 în ranking-ul QS. Alte opt instituții românești apar și ele în acest clasament, în timp ce alte trei universități au fost excluse.

  • Locul 2 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Rank la nivel mondial: 1001-1200 

Rank în Europa: 402

  • Locul 3 – Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

Rank: 1201-1400 

  • Locul 4 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași 

Rank: 1201-1400

  • Locul 5 – Universitatea Transilvania, Brașov 

Rank: 1201-1400

QS World University Rankings reprezintă un set anual de clasamente comparative pentru universitățile din întreaga lume, realizat de firma de analiză a învățământului superior Quacquarelli Symonds (QS). Aceste clasamente oferă o imagine globală a performanței universităților, evaluând factori precum reputația academică și internațională, cercetarea și diversitatea corpului studențesc, pentru a ajuta la compararea instituțiilor de învățământ la nivel mondial. 

