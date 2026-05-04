Astăzi însă, artista își construiește un parcurs mult mai clar și mai matur, iar noul single, „Problema e la tine”, lansat alături de Gabi Bagu, vine exact ca o confirmare a acestei schimbări.

„«Problema e la tine» are un loc special în inima mea. Ea reprezintă curajul de a nu înceta vreodată să îți cauți propriul adevăr. Colaborarea cu Gabi Bagu a venit într-un moment în care am simțit că piesei îi lipsea ceva esențial. Îmi doream un artist deschis, creativ și pe aceeași lungime de undă cu mine. Gabi mi-a apărut în mod neașteptat în mediul online și a devenit rapid alegerea potrivită. După ce l-am contactat, totul a decurs firesc și într-un ritm rapid, iar când am auzit partea lui, am știut că este completarea perfectă pentru piesă”, a spus Maia Mălăncuș, în exclusivitate pentru Libertatea.

În ultimii ani, artista a ales să crească fără grabă, dar cu direcție. Fără excese de imagine și fără nevoia de a forța atenția, și-a construit treptat locul în noul val de pop românesc, mizând pe consistență, voce și o identitate artistică recognoscibilă.

Noua piesă o surprinde într-un moment în care nu mai vorbim despre potențial, ci despre asumare. „Problema e la tine” aduce un sound actual, o producție curată și o energie care o poziționează natural în zona mainstream, fără să piardă componenta emoțională care a definit-o de la început.

Gabi Bagu completează această colaborare cu o prezență fresh și o direcție muzicală conectată la prezent, într-o formulă care funcționează firesc și credibil.

Pentru Maia Mălăncuș, această lansare nu este doar o piesă nouă, ci și încă un pas într-o etapă în care numele ei începe să însemne mai mult decât amintirea unei victorii televizate.

„Parcursul meu artistic a început la vârsta de 5 ani, cu vioara. Am avut mereu o curiozitate inocentă față de muzică, pe care, din fericire, am reușit să o urmez și să o cultiv până în ziua de azi. După ce am câștigat «Vocea României Junior» în 2017, calea mea s-a conturat mult mai clar, reușind să îmi transform pasiunea în carieră. În acești ani am reușit să joc în opere precum «Boema» și «Carmen», în musicaluri precum «Sunetul muzicii» și să dublez în filme Disney, atât ca actriță, cât și ca interpretă. Trăiesc zi de zi visul meu și continui să îl transform în realitate”, a mai afirmat Maia Mălăncuș, în exclusivitate pentru Libertatea.

