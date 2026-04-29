Lucra la o firmă, ca muncitor necalificat

Accidentul a avut loc marți, 28 aprilie, în cadrul unor lucrări de irigații. Din primele informații, tânărul manipula țevi folosite la montarea sistemului, iar una dintre acestea i-a căzut în cap. Lovitura i-a fost fatală. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, la solicitarea Timiș Online, victima era angajată cu contract de muncă la o firmă contractată de MaxAgro.

Tânărul desfășura activități care nu necesitau o calificare specifică, iar incidentul s-ar fi produs în timp ce muncitorul necalificat manipula țevi pentru sistemul de irigații. Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Poliția a deschis dosar penal

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis că polițiștii au fost sesizați, pe 28 aprilie, că în extravilanul localității Birda, pe un câmp, un tânăr ar fi fost lovit în zona capului de un echipament, în timp ce încerca să îl monteze.

„Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr, în vârstă de 19 ani, declarat decedat de către echipajele medicale prezente. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, efectuându-se verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, potrivit Timiș Online.

Autoritățile verifică acum cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă. Cercetările sunt făcute sub coordonarea procurorului de caz. Ancheta vizează trei posibile infracțiuni: ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.