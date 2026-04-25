Incidentul s-a produs în timp ce autoturismul circula dinspre Timișoara către Margina, la kilometrul 465. Printre victime se numără și trei pasageri din autoturism, cu vârste de 17, 18 și 45 de ani, relatează publicația locală Opinia Timișoarei.

Reprezentanții IPJ Timiș au declarat: „Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Accidentul a provocat blocaje majore în trafic, cozile de mașini extinzându-se pe o distanță de peste 8 kilometri, potrivit Opinia Timișoarei. De asemenea, circulația a fost deviată pe o singură bandă.

Tot în Timiș, o ambulanță aflată în misiune, care ducea pacientul la spital, a fost lovită de tren. Patru oameni au fost răniți. O intervenție de urgență s-a sfârșit dramatic vineri seara, 24 aprilie 2026, când o autospecială SMURD a fost spulberată de un tren la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Urseni.

