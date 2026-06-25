Cum s-a produs accidentul de la mall

Trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență după ce un taxi a pătruns pe zona pietonală din fața centrului comercial Shopping City Timișoara și a izbit în plin un grup de oameni. Victimele așteptau la coadă, în fața unei covrigării situate chiar la intrarea în mall, potrivit Timiș Online.

Impactul a fost unul violent, provocând panică generală printre zecile de clienți și trecători aflați în zonă la acea oră.

Din primele informații de la fața locului, șoferul în vârstă al unui taxi a pierdut controlul direcției de mers în timp ce se afla în zona accesului auto din proximitatea mall-ului.

În loc să urmeze banda de rulare, mașina a accelerat, a trecut peste bordură și a pătruns direct pe spațiul destinat exclusiv pietonilor, oprindu-se direct în structura magazinului și în oamenii care stăteau la rând.

La fața locului au fost mobilizate imediat echipaje de intervenție din cadrul ISU Timiș, mai multe ambulanțe SMURD și echipaje ale Poliției Rutiere.

Trei persoane au suferit diverse traumatisme în urma impactului. Acestea au primit primele îngrijiri medicale la locul accidentului din partea paramedicilor și au fost transportate ulterior la spital pentru investigații amănunțite. Din fericire, deși șocul a fost puternic, victimele erau conștiente și cooperante.

„Nu-mi explic ce s-a întâmplat”

Taximetristul implicat în accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Vizibil șocat, bărbatul, de 65 de ani, le-a declarat anchetatorilor că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă și că pur și simplu nu își explică cum a pierdut controlul vehiculului.

Polițiștii de la Rutieră iau în calcul mai multe ipoteze în acest caz: o defecțiune tehnică a autoturismului (cum ar fi blocarea pedalei de accelerație sau cedarea sistemului de frânare), o eroare umană sau o problemă medicală subită suferită de șofer în momentul manevrelor de conducere.

Oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Expertiza tehnică ce urmează să fie efectuată asupra mașinii, împreună cu analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere ale mall-ului, vor clarifica cu exactitate dinamica accidentului.