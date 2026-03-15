Arpagicul este vândut zilele acestea în piețe precum Piața 700, Piața Badea Cârțan sau Piața Iosefin, cu aproape 15 lei kilogramul. Arpagicul roșu costă în jur de 20 de lei kilogramul, conform publicației locale Sursa de Vest.

Cumpărătorii găsesc și plicuri cu semințe de legume, roșii, ardei, castraveți sau salată, care costă, în general, câțiva lei fiecare. Ceapa roșie se găsește atât la prețul de 8,50 lei, cât și la 15 lei kilogramul.

Comercianții spun că cererea crește de la o săptămână la alta, pe măsură ce vremea se încălzește. Mulți timișoreni care au grădini sau terenuri la țară profită de perioada aceasta pentru a-și pregăti culturile de primăvară.

Totodată, comercianții se așteaptă ca oferta să se diversifice în următoarele săptămâni, odată cu apariția tot mai multor răsaduri de legume.

