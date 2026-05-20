Palatul Marschall din Timișoara, cumpărat de clanul Cârpaci

Construit în 1904, Palatul Franz Marschall, situat la intersecția Splaiului Tudor Vladimirescu cu Bulevardul 16 Decembrie 1989, impresionează prin arhitectura sa Secession vieneză, îmbinată cu influențe neogotice și detalii Art Nouveau. Proiectat de arhitectul Martin Gemeinhardt, clădirea se remarcă prin ornamentele elaborate, care includ fluturi, berbeci, pești, struguri și siluete feminine.

Cu o suprafață utilă de aproape 3.000 de metri pătrați, palatul adăpostește nouă apartamente, 54 de camere și 11 băi, completate de o curte interioară de 528 mp.

Istoria terenului pe care se află palatul începe în 1899, când dr. Róna Ignácz a achiziționat două loturi în zona care, după ridicarea statutului de zonă de fortificație al Timișoarei în 1892, a devenit construibilă. Lotul a fost vândut ulterior lui Franz Marschall, comerciant prosper, care l-a însărcinat pe Gemeinhardt să proiecteze clădirea. Ridicarea palatului a fost finalizată la 1 noiembrie 1904.

De-a lungul timpului, clădirea a avut diverse utilizări, inclusiv ca sediu al atelierului de fotografie „Pittoni“, condus de Lenke Pittoni, una dintre cele mai cunoscute fotografi din Timișoara interbelică. Clasificată ca monument istoric (cod LMITM-II-s-B-06098), clădirea face parte din Situl Urban „Vechiul Cartier Iosefin” și se află vizavi de Palatul Apelor, în apropierea Pieței Maria.

În 2015, Palatul Marschall se afla într-o stare avansată de degradare, cu numeroase ornamente exterioare distruse. Lucrările de restaurare, începute în 2017, au fost finalizate în 2024, redând clădirii splendoarea de altădată. Valoarea de piață a imobilului, după reabilitare, a fost estimată la 2,58 milioane de euro.

Procesul de vânzare a respectat toate normele legale specifice monumentelor istorice. După ce imobilul a intrat în posesia familiei Liuba prin succesiune în 2004, Marius Dionisie Liuba a devenit unicul proprietar în 2021. În 2024, acesta a inițiat procedurile de vânzare, pentru care era necesară adeverința de neexercitare a dreptului de preempțiune.

La 19 decembrie 2024, Consiliul Local Timișoara a decis să nu-și exercite acest drept, iar Primăria a emis adeverința oficială pe 22 februarie 2025, permițând vânzarea pe piața liberă.

Potrivit Știrile Transilvaniei, primul cumpărător al palatului a fost firma elvețiană L Grey Agriculture SRL, administrată de cetățeanul belgian Jan Maria Leenaerts, care a achiziționat clădirea pe 11 martie 2025, la prețul de 2,2 milioane de euro. Ulterior, pe 23 decembrie 2025, aceasta a revândut imobilul lui Ion-Nelson Mihai pentru 2,3 milioane de euro, realizând un profit de 100.100 de euro. Ambele tranzacții au fost autentificate notarial și înregistrate în Cartea Funciară.

Deși Ion-Nelson Mihai este fiul lui Ionelaș Cârpaci, cunoscut pentru implicarea sa în diverse tranzacții controversate, achiziția Palatului Marschall este legală. „Este important de subliniat că Palatul Marschall nu are nicio legătură cu imobilele dobândite fraudulos în trecut de membri ai clanului Cârpaci“, au mai precizat jurnaliștii Știrile Transilvaniei. Conform publicației locale, achizița Palatului Marschall din 2025 s-a desfășurat exclusiv prin mecanisme legale ale pieței libere, cu respectarea tuturor etapelor impuse de lege pentru clădirile cu statut de monument istoric.

Stan_C 20.05.2026, 18:20

La revanzare, s-a platit 66000 euro doar impozitul de 3% catre statul roman. La cumpararea initiala, probabil toate taxele notariale si comisionul agentiei au ajuns undeva la 44100 euro. Deci firma belgiana nu a castigat nici un euro la revanzare.

Bucăți metalice care par a proveni de la un obiect aerian neidentificat, găsite pe plajă în Eforie Nord. Garda de Coastă a asigurat perimetrul
