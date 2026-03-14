Administrația județeană a emis oficial dispoziția de expropriere, deschizând calea pentru salvarea monumentului istoric și redarea acestuia comunității.

Recuperarea patrimoniului

Clădirea s-a aflat timp de două decenii sub concesiunea grupului de afaceri Tender, prin intermediul societății Intercenter SA, unde CJT deținea 45% din acțiuni, iar grupul Tender restul de 55%.

Deoarece imobilul a fost lăsat în paragină, fără nicio investiție asumată, administrația a decis să intervină. Președintele CJT, Alfred Simonis, a subliniat că măsura reprezintă și un semnal de alarmă pentru partenerii privați ai statului.

„Când dispozițiile contractuale nu se respectă, indiferent de numele societății sau al omului de afaceri, vom acționa ferm, în folosul județului Timiș, pentru a recupera patrimoniul. Astăzi am putut efectiv să intrăm în el (n.r. – imobil). Nu există niciun semn pe întreg amplasamentul că cineva ar fi avut intenția să facă vreo investiție aici”, a declarat Alfred Simonis.

Costul exproprierii: Aproximativ 500.000 de euro.

Măsuri suplimentare: CJT a cerut dizolvarea companiei Intercenter și numirea unui lichidator judecătoresc pentru recuperarea banilor care revin instituției.

Context decizional: Baza legală a fost pregătită în noiembrie 2024, prin votul consilierilor județeni privind modificarea contractului de concesiune.

Planuri de viitor

Odată preluată clădirea, CJT va demara inventarierea, intabularea dreptului de proprietate și elaborarea documentației tehnice, având ca scop începerea lucrărilor de restaurare în cursul anului viitor.

Fiind declarată monument istoric, reabilitarea va necesita o colaborare strânsă cu Ministerul Culturii.

Proiectul de revitalizare a zonei vizează transformarea clădirii principale într-un hub artistic și cultural de anvergură, deschis publicului larg.

Totodată, în planul de restaurare este inclusă și o clădire secundară, aflată tot într-o stare avansată de degradare (situată lângă Institutul Cultural Francez), care în trecut găzduia o piscină și o pistă de popice.

