A fost votată exproprierea imobilului

Această măsură juridică are scopul de a reintegra imobilul în patrimoniul public, anulând efectele unui parteneriat public-privat vechi de peste două decenii cu omul de afaceri Ovidiu Tender, pe care actuala conducere a instituției îl califică drept un dezastru.

Consiliul Județean a votat exproprierea imobilului cunoscut sub numele de Vila Internațional, într-o tentativă de a repara o eroare administrativă din urmă cu 20 de ani. Actuala administrație consideră că parteneriatul prin care clădirea a fost înstrăinată a fost „profund păgubos” și urmărește acum redobândirea controlului deplin asupra acestui obiectiv de patrimoniu.

Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, a afirmat că hotărârea reprezintă „îndreptarea unei mari erori istorice”.

„Vorbim despre un contract făcut acum peste 20 de ani, clar în defavoarea județului Timiș. Au fost 20 de ani de nepăsare, 20 de ani de lipsă de implicare și, din păcate, 20 de ani de lipsă de curaj în a te lupta cu mari oameni de afaceri sau în a le spune că nu pot face chiar ce vor ei”, a spus Simonis.

Afaceristul Ovidiu Tender deținea 55%

Imobilul a fost introdus, în 2003, într-o societate comercială – Intercenter Service SRL – în care Consiliul Județean Timiș a rămas cu 45% din acțiuni, iar grupul controlat de omul de afaceri Ovidiu Tender cu 55%.

Simonis a precizat că toată această perioadă, statul, care era coproprietar, a fost spectator la propria pierdere:

„(…) Au fost 20 de ani de degradare. Acoperișul a fost decopertat, fațada a fost dată jos, structura a fost afectată. Vorbim despre 20 de ani de neputință, de lașitate, de ignoranță și, în unele cazuri, de complicitate”, a mai declarat Simonis.

Consilierii județeni au aprobat exproprierea imobilului din patrimoniul firmelor controlate de Ovidiu Tender, fiind inițiată și procedura de dizolvare a societății Intercenter.

Ar putea fi transformată într-un centru cultural

Vila Internațional din Timișoara, care înainte de 1989 era reședința de lux a familiei Ceaușescu, ar urma să devină istorie, pe terenul aferent urmând să fie construit un centru cultural, relatează site-ul regional timișorean Tion.

Consiliul Județean Timiș anunța, la sfârșitul anului 2024, ridicarea unui centrul cultural pe terenul aflat pe bd. C.D. Loga aferent Vilei Internațional, amândouă concesionate în urmă cu 20 de ani de o societate controlată de afaceristul Ovidiu Tender.



