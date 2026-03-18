Rănit în două accidente rutiere diferite la Câinenii Mari și Gura Văii

Autosanitara a intrat în coliziune cu mașină de gunoi pe DN 7, în localitatea Gura Văii, conform News.ro.

„Pacientul rănit a suferit noi leziuni în urma impactului, însă a fost transportat la spital în stare de conștiență”, a transmis Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Traficul rutier pe DN 7 se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub supravegherea poliției, iar normalizarea circulației este estimată în jurul orei 13.00, mai informează sursa citată.

Bărbatul are dreptul la despăgubiri separate

Fiecare accident este tratat ca un eveniment juridic distinct. Asta înseamnă că victima are dreptul să solicite despăgubiri de la asigurătorii RCA ai șoferilor vinovați din ambele cazuri.

Totuși, evaluarea medicală și rapoartele medico-legale sunt, de departe, cele mai importante documente de care victima are nevoie pentru a stabili clar care sunt leziunile suferite în fiecare dintre cele două accidente, astfel încât să poată cere despăgubiri.

Dreptul de a solicita daune se prescrie, de regulă, în 3 ani de la data accidentului.

