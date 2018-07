Stormy Daniels, pe numele său real Stephanie Clifford, a fost arestată în Columbus, Ohio, deoarece i-a lăsat pe patronii unui club de striptease să o atingă în timp ce se afla pe scenă. Astfel, actrița de filme porno a încălcat o lege a statului Ohio, relatează The Guardian.

Michael Avenatti, avocatul actriței porno, a precizat, pe Twitter că arestarea lui Stormy Daniels a fost „motivată politic".

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta

