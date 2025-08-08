Povestea din spatele ștrandului din Timișoara

Muzeul Național al Banatului dezvăluie o nouă pagină din istoria Timișoarei: Ștrandul Tineretului, un loc emblematic al anilor ’60. Acest spațiu de agrement a fost construit prin muncă voluntară în 1960, lângă Pădurea Verde, pentru a satisface nevoile orașului în creștere.

Proiectat de arhitectul Aurel Gârleanu, ștrandul a devenit rapid un punct de atracție pentru timișoreni. Cu bazine alimentate din Bega și insule artificiale, locul oferea o experiență unică de relaxare. Iarna, se transforma într-un patinoar, iar vara, radiouri portabile umpleau aerul cu muzică.

În zilele de weekend, până la 5.000 de persoane frecventau ștrandul. Aici, oamenii ascultau emisiuni populare precum Minimax și Metronomul de la Europa Liberă, radioul devenind uneori „o formă discretă de libertate”.

Cât costa o zi la ștrand în anii 60

Prețurile erau accesibile pentru toată lumea: 1 leu pentru copii și 2 lei pentru adulți. Cu doar 10 lei, vizitatorii se bucurau de o zi întreagă de soare, langoși și citro, o băutură răcoritoare care costa 0,75 lei.

Deși spațiul nu strălucea prin dotări, avea farmecul său și a devenit rapid o atracție pentru bănățenii care își doreau să se relaxeze.

„Spațiul nu strălucea prin dotări, dar avea farmec. Cabinele, nisipul artificial, volumul ridicat și improvizația generală făceau parte dintr-un peisaj pe care orașul l-a îndrăgit, pentru că i-a aparținut”, subliniază Muzeul Banatului.

Moștenirea Ștrandului Tineretului

Deși astăzi Timișoara oferă alte tipuri de spații de relaxare, Ștrandul Tineretului rămâne un reper important în istoria urbană.

Reprezentanții muzeului afirmă: „La Muzeul Național al Banatului, tratăm astfel de locuri ca pe ce sunt: documente vii ale unei epoci. Nu le idealizăm, dar le respectăm. Pentru că ele spun povești despre oraș, despre oameni, despre felul în care ne-am adunat, am visat și am trecut prin istorie împreună”.

Acest loc simbolizează o epocă în care timișorenii au construit din puțin și au pus bazele unei culturi a timpului liber în oraș, rămânând un capitol important în memoria colectivă a Timișoarei.

Ce s-a întâmplat cu Ștrandul Tineretului după Revoluție

Potrivit Adevărul, din 1990 terenul a aparținut Primăriei Timișoara, iar ștrandul a mai funcționat o vreme. Apoi a fost concesionat pe o perioadă de 30 de ani unui on de afaceri din zonă.

Acesta a promis reamenajarea spaţiului şi construcţia unei baze de agrement. Cu o investiţie de 4 milioane de euro, s-a creat Aqua Arena. Aceasta include o piscină de 50 de metri şi o sală de fitness. Restul terenului a rămas neamenajat.

Au existat încercări de a transforma locul în spaţiu pentru concerte. În 2008, Jose Carreras a susţinut un concert memorabil aici. Ulterior, ideea a fost abandonată.

