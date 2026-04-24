Român fără adăpost, aruncat în mașina de gunoi, în Grecia

Conform publicației Ekathimerini, incidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe bulevardul Nikis din Salonic, în timpul colectării deșeurilor de către angajații serviciului de salubritate.

Bărbatul, un cetățean român în vârstă de 46 de ani, s-ar fi adăpostit de ploaie într-un container de gunoi, unde a adormit. Muncitorii au golit tomberonul, moment în care l-au observat căzând spre mecanismul de compactare și au oprit imediat utilajul.

Viceprimarul din Salonic: „Șocant și fără precedent”

Bărbatul a fost transportat la spital cu o rană la picior, iar autoritățile spun că viața lui nu este în pericol. Viceprimarul din Salonic, Lazaros Zahariadis, care a descris incidentul drept „șocant și fără precedent”, a lăudat reacția angajaților, a căror intervenție rapidă a prevenit o tragedie.

Un caz asemănător s-a întâmplat la sfârșitul anului 2022, în Germania, când un alt român fără adăpost a fost aruncat în mașina de gunoi din tomberonul în care adormise. Când camionul a golit containerul, bărbatul a ajuns în benă. Din fericire, pompierii au reușit să-l elibereze de acolo.