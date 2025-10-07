Proces între o doctorandă și un scriitor fantomă

De o parte este Hatice A., o tânără care se prezintă pe rețelele profesionale drept „doctorandă” și lector universitar la sociologie. De cealaltă parte, „domnul B.”, autorul fantomă, care nu s-a prezentat în sală, fiind reprezentat online de avocatul său, Sebastian Geidel, est un specialist în drept IT și autor al unei cărți despre ghostwriting.

Cazul a fost judecat de Christina Edinger, o magistrată cu experiență în drept civil și drept european, care a părut mai degrabă uimită de ce a ajuns în fața ei.

Vrea banii înapoi pe un lucru imoral

Totul a început în octombrie 2022, când studenta a semnat un contract cu ghostwriterul. Suma stabilită era clară: 2.500 de euro pentru analiza bibliografiei și 120 de euro pentru fiecare pagină scrisă. În total, pentru o lucrare de 130 de pagini, factura a ajuns la 16.900 de euro.

Lucrarea a fost predată în martie 2023. După ce a citit-o, Hatice A. a fost revoltată. A trimis mai multe e-mailuri autorului, cerând modificări și clarificări, dar nu a primit niciun răspuns. Nemulțumită, a decis să-l dea în judecată și să ceară returnarea banilor.

„Lucrarea e complet inutilizabilă”

Avocatul studentei a spus în fața instanței că textul primit nu putea fi folosit în niciun context universitar.

„Clienta mea a lucrat trei ani la baza de date, a făcut și analizat 100 de interviuri, dar în lucrare rezultatele ei sunt tratate superficial. Textul e complet inutilizabil”, a declarat avocatul.

El a cerut ca instanța să dispună o expertiză pentru a stabili dacă teza are valoare științifică sau nu.

Judecătoarea, categorică: „Nu poți cumpăra un doctorat”

Magistrata Christina Edinger nu a fost impresionată de plângerea studentei. Ea a reamintit că, potrivit regulilor universitare, o teză de doctorat trebuie scrisă de candidat, nu de altcineva.

„Un doctorat are un prestigiu social ridicat. Nu poți pur și simplu să trișezi. Regulile universității sunt clare: trebuie să scrii singur lucrarea”, a spus judecătoarea, care a ridicat și problema moralității contractului. În legislația germană, un acord considerat „imoral” nu produce efecte juridice, iar banii nu pot fi recuperați.

„Dacă ambele părți știu că încalcă regulile, fiecare rămâne cu ce a primit”, a explicat magistrata.

Dacă instanța decide că acordul este imoral, niciuna dintre părți nu va mai putea cere ceva de la cealaltă. Scriitorul nu va fi obligat să restituie banii, dar nici nu va putea cere alte plăți. Pe scurt, toată lumea pierde.

Tribunalul a anunțat că decizia va fi pronunțată pe 11 noiembrie, dacă între timp părțile nu ajung la o înțelegere. Între timp, Hatice A. a renunțat la visul doctoral. După 13 semestre de studiu, s-a retras de la universitate și spune că îi este suficient să rămână lector la o universitate internațională.

