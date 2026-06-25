Familiile studenților ruși susțin că tinerii ar fi fost trimiși direct pe front, imediat după înrolare

La începutul anului 2023, adolescenților din Rusia li s-a permis să semneze contracte militare imediat după împlinirea vârstei de 18 ani, fără restricții. În aceeași perioadă, veterani ai „operațiunilor militare speciale” (SVO) au început să viziteze masiv școlile și universitățile, îndemnând elevii și studenții să meargă pe front.

Până la sfârșitul anului 2025, recrutarea masivă pentru trupele de drone a fost lansată în colegii și universități, promițându-se salarii bune, un an de serviciu și posturi departe de linia frontului. Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi diferită, potrivit unui articol publicat de portalul de știri citat mai sus.

Trei povești tragice ale unor tineri recrutați în trupele de drone și care au murit în câteva luni arată fața ascunsă a acestei campanii de recrutare.

Un tânăr de 18 ani ar fi plecat pe front, fiind fascinat de ideea războiului încă de mic

Vladislav Gorbunov, un tânăr de 18 ani din regiunea Briansk, a fost fascinat de ideea războiului încă de mic. Crescut în orășelul Unecea, Vladislav administra încă din adolescență un canal pe Telegram intitulat „Militariștii la datorie”, unde posta videoclipuri cu Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului Wagner, și își exprima dorința de a merge pe front.

Într-un mesaj public, acesta ar fi scris: „Toate sunt prostii, aștept armata și contractul ca să mor”.

Băiatul s-ar fi înrolat la scurt timp după ce a devenit major

În august 2025, la scurt timp după ce a împlinit 18 ani, Vladislav, care era student la un colegiu local de tehnologii și transport, ar fi semnat un contract cu Ministerul Apărării.

Deși familia și prietenii ar fi încercat să-l convingă să renunțe, el ar fi rămas hotărât.

Inițial, ar fi fost repartizat ca operator de drone, dar ar fi fost trimis într-o unitate de asalt, relatează sursa citată mai sus.

„Se pare că aveau mai mare nevoie de soldați de asalt. De ce, asta ar trebui întrebată unitatea unde a semnat contractul”, a spus fratele său, Danat, pentru portalul de știri citat anterior.

După ce a supraviețuit cu greu unei lupte ca soldat de asalt, Vladislav ar fi fost transferat în divizia operatorilor de drone. Cu toate acestea, pe 6 aprilie, tânărul a murit „în timpul unei misiuni de luptă”, la doar patru luni după semnarea contractului. Cauza oficială a decesului a fost „pierdere masivă de sânge”, potrivit certificatului de deces citat de sursa menționată anterior.

Valeri a plecat pe front direct din liceu și era convins că „totul va fi bine”

Valeri Averin, un tânăr de 23 de ani din Buriația, a crescut într-un orfelinat până la vârsta de 11 ani, când a fost adoptat de familia Afanasiev.

„Era ca un arici, ca toți copiii din orfelinate. Ne-a spus: «De ce toată lumea se uită, dar nimeni nu mă ia?»”, a rememorat mama sa adoptivă, Oksana.

Valeri studia la Colegiul Tehnologic și Industrial din Buriația și era în ultimul an. În ianuarie 2026, a semnat un contract militar și și-a anunțat familia abia după ce luase deja decizia.

„Voia să slujească, dar armata nu l-a acceptat, au spus că are probleme psihice. Mi-a spus că merge să lucreze pentru Wildberries. Când am aflat că a semnat contractul, am înnebunit. I-am zis: «Ce ai făcut? Unde te duci?». Dar el mi-a răspuns: «Nu mi se va întâmpla nimic, totul va fi bine, nu-ți face griji»”.

După trei luni de antrenament, Valeri ar fi fost trimis pe front. La data de 8 aprilie 2026, familia sa a aflat că acesta ar fi murit în urma unui bombardament.

„Copilul meu a învățat trei luni să opereze drone și l-au trimis în linia întâi, în cea mai cruntă «mașină de tocat carne», deși nu servise înainte în armată”, a declarat mama sa adoptivă într-un interviu pentru Meduza.

Pentru un alt tânăr de 18 ani visul de a apăra Rusia s-a transformat într-un coșmar

Rakhim Abdullin, un băiat de 18 ani din Bașchiria, și-a exprimat încă din clasa a IX-a dorința de a merge la război.

„Pe atunci începuse deja războiul și îmi spunea că vrea să meargă pe front să apere Rusia, să o păzească. Zicea că, dacă ar fi voie, ar pleca chiar și la 16 ani”, a povestit mama sa, Elena, pentru sursa citată mai sus. Regretă acum că nu a luat mai în serios cuvintele fiului său.

Student la Colegiul Minier din Kumertau, Rakhim nu avea rezultate bune la școală. După ce a împlinit 18 ani, în decembrie 2025, ar fi semnat rapid un contract cu Ministerul Apărării. Cazul nu este unul singular. La mijlocul anului trecut, studenții ruși erau încurajați să se înroleze în armată ca să scape de restanțe.

Mama sa a aflat despre decizia lui abia cu două zile înainte de plecarea la unitatea militară. Deși i s-ar fi oferit opțiunea de a face mai întâi serviciul militar obligatoriu, Rakhim ar fi refuzat, dorind să participe direct la „operațiunile speciale”.

Tânărul a ales să devină operator de drone, crezând că astfel ar fi fost mai protejat

Rakhim a ales să devină operator de drone, considerând că astfel ar fi mai protejat. Realitatea l-a contrazis rapid.

„Se aflau pe linia întâi, vedeau și șocurile asalturilor. A fost o surpriză și faptul că i-au dat o armă defectă și echipament vechi, iar ei trebuiau să contribuie din banii lor pentru necesitățile operațiunii”, a spus mama sa, potrivit portalului de știri citat mai sus.

Cazurile lui Vladislav, Valeri și Rakhim sunt doar câteva exemple ale consecințelor grave ale recrutării masive de tineri în Rusia.

Deși li se promitea siguranță și un viitor mai bun, realitatea ar fi fost adesea mult mai întunecată. Conform investigației publicate de Meduza, mulți dintre aceștia au ajuns pe linia întâi, în condiții precare, nepregătiți pentru ororile războiului.

Tinerii care visau la o carieră militară sau la câștiguri rapide s-au confruntat cu realitatea cruntă a războiului, plătind adesea prețul suprem.

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