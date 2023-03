Un student, 26 de ani, care a participat la ceremonia de absolvire a Universității din Kyoto pe 24 martie 2023, a atras tuturor atenția. El a purtat un tricou kaki cu stema armatei ucrainene și pantaloni de camuflaj bej. Ținuta lui amintește de modul în care se îmbracă în aparițiile publice Volodimir Zelenski.

Nici look-ul lui nu era cu mult diferit față de cel al președintelui ucrainean.

În interviurile acodate posturilor Osaka TV și Yomiuri TV, tânărul de 26 de ani a declarat că „bărbatul care este cel mai masculin dintre bărbați în aceste zile este Zelenski, idolul meu”.

In #Japan , a student of #Kyoto University came to the graduation ceremony dressed as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Thus, he wanted to show solidarity with #Ukraine . pic.twitter.com/oHo5Jqcgxi

Universitatea din Kyoto este renumită pentru că le permite studenților să se îmbrace după bunul plac la ceremoniile lor de absolvire, într-o tradiție bizară, dar care naște și povești amuzante, și pilde emoționante.

Ambasadorul ucrainean în Japonia, Serhi Korsunski, a redistribuit imaginile cu tânărul îmbrăcat à la Zelenski.

Iar Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de interne de la Kiev, a scris și el, tot pe Twitter pe 26 martie, despre japonez: „Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Sunt onorat că Japonia și poporul japonez sunt alături de noi. Îmi doresc. tu tot ce e mai bun în eforturile tale viitoare!”.

