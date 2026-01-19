Veronika, vaca care i-a uimit pe cercetători prin folosirea uneltelor

Veronika, care trăiește ca animal de companie în Carintia, sudul Austriei, alături de un fermier și brutar, nu este o vacă obișnuită. De aproape nouă ani, ea a fost observată folosind obiecte precum mături sau crengi pe care le apucă cu dinții pentru a se scărpina. „Veronika nu este un Einstein printre vaci”, a precizat Antonio Osuna Mascaro, unul dintre cercetători.

Alice Auersperg, coautoarea studiului, a intrat pentru prima dată în contact cu Veronika după ce a primit o înregistrare video a comportamentului neobișnuit al acesteia, în urma publicării cărții sale „Spiritul inventiv al animalelor”. Fascinată de poveste, cercetătoarea a decis să investigheze mai îndeaproape cazul vacii și să-i testeze abilitățile cognitive.

Experimentul care a demonstrat folosirea uneltelor

În cadrul unui experiment, Veronika a fost pusă în fața unei mături în poziții diferite, de zeci de ori. În mod deliberat, ea a apucat mânerul cu dinții și a folosit peria pentru a se scărpina pe spate. În cazul zonelor mai greu accesibile, Veronika a schimbat metoda, apucând mătura de la celălalt capăt pentru a utiliza mânerul ca unealtă.

„Abilitățile cognitive ale animalelor de fermă sunt adesea subestimate”, au scris cercetătorii în studiul lor. De-a lungul cercetării, ei au exclus posibilitatea ca vaca să fi fost dresată sau ca imaginile să fi fost manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Astfel de abilități de utilizare a uneltelor au fost observate și la alte animale, cum ar fi caii sau exemplare de zebu, o specie de vacă cu cocoașă din Asia de Sud.

Cercetătorii notează că zebu și vacile domestice au evoluat separat acum peste 500.000 de ani. Studiul sugerează că utilizarea uneltelor ar putea fi o caracteristică comună, dezvoltată ca răspuns la nevoia de a rezolva probleme fizice.

Alice Auersperg și Antonio Osuna Mascaro speră acum să identifice factorii care contribuie la dezvoltarea acestei abilități la vaci, dar și la alte animale de fermă. „Bănuim că această abilitate este mai răspândită decât fusese documentată anterior”, a declarat Osuna Mascaro. Cercetătorii îi încurajează pe cei care au observat comportamente similare la alte animale să îi contacteze.

