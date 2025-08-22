Departamentul de Stat: verificare permanentă, inclusiv pe rețele sociale

Departamentul de Stat a confirmat pentru Associated Press că „toți străinii care dețin în prezent vize americane valabile sunt supuși unei verificări continue”. Aceasta include analiza comportamentului online și a postărilor de pe rețelele de socializare.

„Departamentul de Stat revocă vizele de fiecare dată când există indicii ale unei potențiale neeligibilități, inclusiv orice indicii de depășire a termenului de ședere, activități infracționale, amenințări la adresa siguranței publice, implicarea în orice formă de activitate teroristă sau acordarea de sprijin unei organizații teroriste”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Administrația Trump caută opinii „antiamericane”

Noua politică vizează și analiza atitudinilor solicitanților de vize. Autoritățile americane vor lua în considerare opiniile exprimate online, inclusiv „antiamericane”.

Matthew Tragesser, purtător de cuvânt al Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS), a declarat: „Beneficiile Americii nu ar trebui acordate celor care disprețuiesc țara și promovează ideologii antiamericane. Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA se angajează să implementeze politici și proceduri care să elimine antiamericanismul și să sprijine aplicarea unor măsuri riguroase de verificare și verificare în cea mai mare măsură posibilă. Beneficiile de imigrare – inclusiv dreptul de a trăi și lucra în Statele Unite – rămân un privilegiu, nu un drept”.

Vizate: demonstrațiile pro-palestiniene și acuzații de antisemitism

De la începutul mandatului lui Donald Trump, administrația a refuzat sau revocat vize persoanelor considerate a contraveni intereselor de politică externă ale SUA, în special celor care au criticat Israelul.

Autoritățile au precizat că vor analiza și dacă solicitanții „promovează ideologii antisemite”.

Universitățile și studenții care au participat la manifestațiile pro-palestiniene au fost acuzați de antisemitism și „sprijin pentru terorism”, acuzații respinse de activiști.

Studenții internaționali, obligați să își deblocheze rețelele sociale

Măsurile îi vizează direct pe studenții internaționali, care trebuie să își deblocheze profilurile de social media pentru a permite diplomaților americani să le verifice activitatea online. Cei care refuză sunt suspectați că ascund informații de oficialii americani.

În ultimele luni, 6.000 de vize de student au fost revocate, de când secretarul de stat Marco Rubio a preluat funcția, în ianuarie.

Majoritatea cazurilor, aproximativ 4.000, au fost legate de încălcări ale legii, inclusiv agresiuni, conducere sub influența alcoolului, spargeri și „sprijin pentru terorism”.

