Comandamentul Sudic al Statelor Unite a confirmat operațiunea prin intermediul platformei X (fostul Twitter), precizând că decizia a fost fundamentată pe date operative.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în Caraibe şi că era implicată în operaţiuni de trafic”, a transmis comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe.

Bilanț sângeros și controverse juridice

Odată cu acest nou raid, numărul persoanelor ucise în cadrul operațiunilor americane din zonă a ajuns la cel puțin 133, începând din luna septembrie.

Legalitatea acestei campanii stârnește însă reacții virulente la nivel global, dar și în interiorul clasei politice de la Washington.

Deși administrația președintelui Donald Trump susține că acțiunile vizează anihilarea cartelurilor care alimentează piața americană de stupefiante, Casa Albă nu a furnizat până în prezent dovezi solide care să ateste că navele distruse erau, fără echivoc, implicate în narcotrafic.

În lipsa unor procese sau a unor dovezi publice, mai mulți experți în drept internațional și oficiali ai ONU au condamnat acțiunile, catalogându-le drept „execuții extrajudiciare”.

Context regional tensionat

Această escaladare a violențelor maritime vine pe fondul unei politici externe agresive a Statelor Unite în regiune.

Tot în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, forţele americane l-au capturat, la începutul lunii ianuarie, la Caracas, pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE