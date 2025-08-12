Marea Britanie, Franța și Germania, criticate

Față de edițiile anterioare, au fost eliminate secțiuni întregi, ceea ce a redus drastic acoperirea subiectelor precum corupția guvernamentală și persecuția comunității LGBTQ+.

Oficialii Departamentului de Stat au justificat schimbările printr-o „restructurare” menită să „elimine redundanțele” și să „îmbunătățească lizibilitatea”.

Raportul susține, de asemenea, că situația drepturilor omului „s-a deteriorat” în democrații europene majore, precum Marea Britanie, Franța și Germania.

Formulările reflectă criticile anterioare ale administrației Trump și ale unor lideri din industria tehnologică americană, care se opun legislației europene de reducere a riscurilor online, prezentând-o drept o amenințare la adresa libertății de exprimare.

Raportul, publicat cu întârziere de o lună

Uzra Zeya, fostă oficială de rang înalt în Departamentul de Stat și actuală conducătoare a organizației Human Rights First, a acuzat administrația că „distruge” decenii de muncă respectată în apărarea drepturilor omului și „abandonează valorile fundamentale” ale SUA.

„Mesajul transmis este că guvernul american va închide ochii, dacă un stat este dispus să facă înțelegeri sau să urmeze indicațiile acestei administrații”, a declarat Zeya.

Raportul, publicat cu o întârziere de o lună, a apărut în contextul unor informații despre opoziție internă semnificativă în rândul angajaților Departamentului de Stat față de conținutul său.

Acesta urmează liniilor directoare interne emise la începutul anului, care ar fi cerut scurtarea documentului și eliminarea unor referințe la corupție și la infracțiuni bazate pe gen, în concordanță cu ordinele executive semnate de președintele Trump pe teme conexe.

Într-o vizită efectuată la începutul anului în Arabia Saudită, Trump a criticat „intervenționiștii occidentali” și a afirmat că SUA nu vor mai „preda lecții despre cum să trăiți sau să vă conduceți treburile interne”.

