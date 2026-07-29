„Forţele Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice au lansat mai multe rachete balistice din Iran, într-o tentativă de atac surpriză asupra forţelor americane staţionate în Orientul Mijlociu. Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forţele americane rămân vigilente şi în stare de alertă ridicată”, a transmis CENTCOM.

Conform estimărilor iniţiale, a fost vorba despre cel mult patru rachete balistice, a relatat CNN, preluat de news.ro. Atacul a avut loc la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că SUA au oprit loviturile asupra Iranului şi că Teheranul dorea să poarte discuţii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, l-a contrazis însă pe Trump, declarând: „Nu purtăm negocieri cu Statele Unite în prezent”.

„Comandamentul Central al Statelor Unite, împreună cu Forțele Armate ale Arabiei Saudite, au desfășurat lovituri de precizie în Irak împotriva unor grupări teroriste aliniate Iranului, despre care se afirmă că au fost dirijate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pentru a ataca forțele americane și infrastructura energetică saudită”, a precizat CENTCOM.

„Avioane de luptă americane și saudite au lovit mai multe obiective logistice și depozite de armament ale acestor grupări din estul Irakului, ca răspuns ferm la peste 30 de atacuri cu drone aeriene coordonate de IRGC în ultimele 72 de ore”, se mai arată în comunicat.

SUA au mai afirmat că atacurile împotriva forțelor americane au eșuat și că în perioada februarie-aprilie au fost peste 600 de tentative de atac asupra cetățenilor americani și facilităților americane din Irak, atribuite milițiilor aliniate Iranului.

Aproape jumătate de an de război în Orientul Mijlociu între SUA și Israel vs Iran

Reamintim că Israelul a anunţat pe 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat în ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

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