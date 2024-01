Un frig record era aşteptat marţi în Munţii Stâncoşi, în Marile Câmpii şi în regiunea Midwest, iar vânturile reci au coborât temperatura până la -34 de grade Celsius în mijlocul Văii Mississippi în cursul dimineţii.

La New York, care nu a mai avut parte de un strat de zăpadă mai mare de 2,5 cm de aproape doi ani, locuitorii s-au trezit cu un peisaj de iarnă în faţa ferestrelor.

Today is Snow Day in NYC



Snow drought has ended in New York City as snowfall with some accumulation started last night. This scenes were filmed this morning at the corner of Stuyvesant Street and East 10th Street in the East Village. pic.twitter.com/Ug3OCo2nbw