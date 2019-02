Descoperirea a fost făcută de o echipă a televiziunii de stat din Turcia, care filma un documentar în adâncurile Mării Negre și este cel de-al doilea submarin german, aflat pe coasta turcească, potrivit dailysabah.com.

Submarinul TCG AKIN, care a făcut descoperirea, dispune de diverse dispozitive de căutare subacvatică, inclusiv o cameră cu telecomandă care poate funcționa la o adâncime de până la 1.000 de metri.

Comandantul acestuia, Cenk İlgün, a declarat că este fericit să descopere nava de război care a dispărut de mult în adâncurile Mării Negre, deoarece a fost un martor important al unei anumite epoci din istorie.

În 2008, a fost găsită epava unui alt submarin , model U-20. Cele două modele, cel găsit recent și cel descoperit în 2008, fac parte dintr-o flotă de șase submarine, trimisă de Hitler în Marea Neagră pentri a-i confrunta pe sovietici în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Toate cele șase submarine (modelele U-18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23) au fost trimise de Hitler în România, pe bucăți, fiind asamblate în portul Constanța. Decizia a fost cauzată de situația Turciei din Al Doilea Război Mondial, obligată să nu permită trecerea vaselor de război prin Bosfor și Dardanele. Acestea au fost denumite , ulterior, „Flota pierdută a lui Hitler”.

În timpul celui de-al doilea război mondial, Germania nazistă a cerut permisiunea Turciei neutre de a folosi strâmtoarea Bosfor pentru a transfera flota lor submarină în Marea Neagră, cu scopul de a le folosi în operațiunea Barbarossa, invazia Uniunii Sovietice, alăturată de aliații lor români în 1941.

Strâmtorile erau închise navelor militare în cadrul Convenției de la Montreux, prin urmare germanii trebuiau să transporte prin pământ și pe Dunăre piesele a șase submarine, inclusiv U-23 și U-20, de la Hamburg-Germania până la Constanța, unde reconstruiau navele.

Pe data de 13 iulie 1994, submarinul de salvare TCG al navei turcești a găsit un U-20 german la o adâncime de 23 de metri în largul coastei cartierului Karasu din nordul provinciei Sakarya din Turcia. Cea de-a treia barcă, U-19, este considerată a fi în largul coastei provinciei nordice Zonguldak, în timp ce locația exactă rămâne necunoscută.

