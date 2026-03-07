Adunarea Experților din Iran decide succesorul liderului suprem

Sâmbătă, presa iraniană a informat că Adunarea Experților a anunțat că se va reuni „în decurs de o zi” pentru a desemna succesorul liderului suprem. Ayatollahul Mozafari, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării, a confirmat organizarea întâlnirii.

Situația survine după ce, marți, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au atacat clădirea din Qom unde Adunarea se întrunise pentru a decide noul lider suprem, conform surselor citate de Jerusalem Post. Agențiile de știri iraniene au raportat că structura a fost „distrusă complet”.

În aceeași noapte, a fost lovită și clădirea din Teheran a Adunării, situată pe locul fostului parlament, potrivit presei locale.

Reuniune virtuală pentru desemnarea liderului suprem

Potrivit agenției Fars News, apropiată Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Adunarea a decis să organizeze reuniuni virtuale pentru a alege noul lider, după ce ambele clădiri principale ale instituției au fost distruse. Un membru al Adunării a declarat pentru Fars că un nou lider va fi „ales în curând”.

În același timp, presa independentă Iran International a relatat că există disensiuni între membrii Adunării cu privire la anunțarea lui Mojtaba Khamenei, fiul al doilea al fostului lider suprem, ca nou conducător al Republicii Islamice.

De marți dimineața, comandanții IRGC ar fi exercitat presiuni asupra membrilor Adunării, organizând întâlniri și apeluri telefonice până cu puțin timp înainte de începerea sesiunii.

În absența unei conduceri ferme, autoritatea de a numi sau demite oficiali militari și de a declara război a fost transferată Consiliului Provizoriu de Conducere, conform agenției de stat IRNA.

