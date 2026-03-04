Mojtaba Khamenei (56 de ani) este cel de-al doilea fiu al liderului suprem Ali Khamenei, ucis în primele ore ale operațiunii americano-israeliene „Epic Fury”.

Considerat inițial mort, Mojtaba Khamenei ar fi într-o stare bună de sănătate, s-ar ocupa de aspectele legate de membrii familiei sale uciși și ar gestiona probleme importante ale țării, potrivit agenției semioficiale de presă Mehr.

Iranian International susține că acesta a fost ales al treilea lider suprem al Iranului, succedându-i astfel tatălui său. Informația nu a fost confirmată deocamdată oficial.

Vestea alegerii lui Mojtaba Khamenei a venit la câteva ore după ce aviația militară israeliană a bombardat și a distrus sediul Adunării Experților, situat în orașul Qom. Israelienii susțin că atacul a avut loc în momentul în care clericii se adunau pentru alegerea noului lider suprem.

Președintele american Donald Trump a declarat mai devreme că și-ar dori ca Iranul să fie condus de cineva din interior. „El (fiul ultimului șah Reza Pahlavi – n.r.) pare o persoană foarte drăguță, dar mi se pare că cineva din interior ar putea fi mai potrivit”, a afirmat liderul republican de la Casa Albă.

