Cinci insule oferite spre utilizare gratuită, timp de un an

Ceea ce, în mod normal, este rezervat miliardarilor cu iahturi de lux devine accesibil și turiștilor obișnuiți. O țară cu litoraluri nesfârșite și nenumărate insule invită aventurierii să își „adopte” propria insulă pentru o perioadă limitată de timp.

Suedia dispune de 267.570 de insule, mai mult decât orice alt stat din lume. Cinci dintre acestea sunt oferite acum spre utilizare gratuită, pentru un an.

Ce primesc câștigătorii

Persoanele selectate vor primi titlul oficial de „patron al insulei” și vor putea utiliza insula respectivă timp de exact un an. În această perioadă, câștigătorii pot campa, înota și invita prieteni, fără a plăti nimic.

Numele insulei nu poate fi schimbat de „proprietarul temporar”. De asemenea, se aplică dreptul suedez al accesului public la natură, cunoscut sub denumirea de „Allemansrätten”, care permite altor persoane să pătrundă pe insulă, atât timp cât natura, animalele sau ceilalți oameni nu sunt deranjați.

Insulele incluse în competiție

Cele cinci insule oferite în cadrul inițiativei sunt:

Medbådan

Storberget

Tjuvholmen

Sklötbådan

Marsten

În spatele campaniei se află organizația de turism Visit Sweden, în colaborare cu agenția de stat Statens fastighetsverk (SFV), care oferă insulele spre utilizare temporară, inclusiv cu diplomă oficială de patron.

Cine nu poate participa

Există însă o condiție clară: miliardarii sunt excluși din competiție.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Visit Sweden, inițiativa pornește de la ideea că „fericirea autentică nu este neapărat legată de bogăție”. Organizația dorește să redefinească luxul ca simplitate, liniște și libertate în natură, nu ca abundență materială.

Înscrierile sunt deschise până la 17 aprilie 2026

Pentru a participa, doritorii trebuie să trimită un videoclip de un minut în care să își explice motivația. Vârsta minimă este de 18 ani.

Organizatorii acoperă costurile de transport dus-întors pentru două persoane până în Suedia. Ultima etapă, către insulă, trebuie parcursă de câștigători pe cont propriu, cu barca sau caiacul.

Înscrierile sunt deschise până la 17 aprilie 2026, pe site-ul visitsweden.com. Câștigătorii vor fi desemnați de un juriu, iar noii „proprietari” temporari ai insulelor vor fi anunțați în mai 2026.

O insulă artificială din Danemarca, construită ca fortăreață maritimă înainte de Primul Război Mondial și dotată astăzi cu port de iahturi, restaurant și spații de cazare, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 10 milioane de euro, potrivit unui anunț al unei companii de consultanță imobiliară. Insula a fost construită între 1910 și 1916, ca parte a sistemului de apărare maritimă al capitalei Danemarcei.