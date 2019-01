Câștigurile fabuloase obținute de Disney se datorează în mare măsură unor lungmetraje de animaţie produse de filiala Pixar, filme cu supereroi din universul Marvel şi pelicule cu cavaleri Jedi din seria „Star Wars”, potrivit Agerpres.

„Graţie sprijinului fanilor Disney, Pixar, Marvel şi Lucasfilm din lumea întreagă, acest an a fost unul monumental pentru studioul Disney”, a declarat preşedintele grupului american, Alan Horn.

Trei dintre filmele Disney au depăşit fiecare pragul încasărilor de 600 de milioane de dolari în Statele Unite şi Canada: „Black Panther”, „Avengers: Infinity Wars” şi „Incredibles 2”. Pe plan mondial, cele trei filme au obținut încasări cumulate de 4,64 miliarde de dolari.

Alte filme de succes produse de Disney şi subsidiarele sale în 2018 au fost „Ant-Man and the Wasp”, „Solo: A Star Wars Story”, „Ralph Breaks the Internet” şi „Mary Poppins Returns”.

