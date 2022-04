Buzova, un sătuc din nordul capitalei Ucrainei, a fost ocupat de soldații ruși la începutul lunii martie și eliberat după o lună de trupele ucrainene. După masacrul de la Bucha, care e în apropiere, la Buzova s-a găsit de asemenea o groapă comună cu zeci de civili omoâți de ruși și aruncați acolo.

Imaginile filmate acolo au fost postate de Șerba pe contul lui de Twitter pe 11 aprilie și surprind momentul când o mamă din sat care ajuta la căutările din zonele bombardate de ruși, realizează că trupul fără viață găsit într-o canalizare e al fiului ei.

„Sunt pantofii lui!”, a urlat femeia, disperată, când a recunoscut încălțările filui ei în canalizarea în care a fost descoperit cadavrul. Oamenii din jur încercau să o îndepărteze de acel loc, dar ea striga: „Lăsați-mă să-l văd!”

“Let me see! Let me see! SON!!!”

Add #Buzova near Kyiv to the long list of Russian atrocities in #Ukraine.#RussianWarCrimes #StandWithUkraine #ArmUkraineNow @RusBotWien @RusBotschaft pic.twitter.com/fMo2a7YR9G