Usher se află în studioul său și scrie o nouă melodie. Sună telefonul și urmează invitația pentru spectacolul din pauză considerat unul dintre cele mai mari show-uri de entertainment din lume.

Apelanții sunt ​​fostele superstaruri Deion Sanders și Marshawn Lynch, dar și vedete, precum Kim Kardashian.

Așa și-au anunțat Liga Națională de Fotbal american (NFL), Roc Nation și Apple Music decizia de a-l alege pe Usher!

„Este o onoare pe care o primești o dată în viață. Abia aștept să ofer lumii un spectacol care nu seamănă cu nimic din ce ați mai văzut până acum”, a declarat artistul laureat cu 8 premii Grammy pentru hituri precum „DJ Got Us Fallin’ In Love” și „Yeah”.

„Mulțumesc fanilor și tuturor celor care au făcut posibilă această oportunitate pentru mine. Ne vedem foarte curând”, a mai spus Usher.

Usher Raymond, pe numele lui complet, a mai participat la spectacolul din pauza Super Bowl 2011, pe stadionul AT&T din Arlington, Texas, dar concertul principal a aparținut Black Eyed Peas.

Alegerea sa vine pe fondul parteneriatului NFL cu agenția de sport și divertisment a lui Jay-Z, Roc Nation, semnat în 2019 „pentru a îmbunătăți calitatea spectacolelor din pauză finalei”

În acest an, Rihanna a cântat în pauza finalei de la Glendale, Arizona, dezvăluind că este însărcinată chiar pe scena Super Bowl.

Finala ligii de fotbal american se desfășoară în apropiere de Las Vegas, pe stadionul Allegiant din Paradise, statul american Nevada.

Arena de 2 miliarde de dolari a fost construită de proprietarul Las Vegas Raiders, Mark Davis.

Foto: Hepta