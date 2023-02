În vârstă de 34 de ani, artista care a născut primul ei copil în urmă cu nouă luni, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale atunci când a urcat pe scenă și și-a arătat burtica de gravidă în fața unui public global de milioane de oameni, pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, unde s-au înfruntat Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs.

A fost prima dată când Rihanna a urcat pe scenă din 2018, când a cântat la Premiile Grammy.

Îmbrăcată într-o salopetă roșie, Rihanna a început spectacolul suspendată pe o platformă deasupra terenului, în timp ce a cântat hit-ul „Bitch Better Have My Money”. Platforma a coborât apoi spre teren, unde cântăreața s-a alăturat pe scenă unui grup de dansatori în alb.

Recomandări Zeci de proiecte educaționale cu același titlu au pierdut finanțarea prin PNRR. În spatele lor se află Editura Litera, abonată la contracte cu statul ure. „Ne-a zgâlţâit, dar nicio clădire n-a căzut!”

Rihanna și-a continuat show-ul cu melodii precum „Where Have You Been”, „Only Girl in the World”, „We Found Love”, „Rude Boy”, „Work”, „Wild Wild”, „Blow it Up”, „All of the Lights”, „Run this Town”, „Umbrella” și „Diamonds”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Rihanna a devenit mamă pentru prima dată pe 13 mai 2022. Ea și partenerul său, rapperul A$AP Rocky, au păstrat discreția până acum în privința familiei lor și nu au dezvăluit încă numele primului lor copil.

Kansas City Chiefs a câștigat Super Bowl LVII, învingându-i pe adversarii de la Philadelphia Eagles cu 38-35.

Foto: EPA

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro O recunoști? Azi e una dintre cele mai cunoscute femei din România, dar puțini știu că a fost iubita lui Florin Călinescu în tinerețe

Observatornews.ro "Deci, mie îmi pare rău de acest polițai. Vreau să fie ce trebuie!". Un șofer beat a băgat doi agenți în spital, după o urmărire nebună pe străzile din București

Știrileprotv.ro Cum s-au răzbunat doi părinți, după ce fiul lor nu i-a invitat la nuntă pentru că nu erau „suficient de buni”

FANATIK.RO Un turist american, uimit de ce a găsit într-un apartament din Brașov. Imaginile au devenit virale

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2023. Taurii au motive reale ca să accepte situația prezentă așa cum este și să își protejeze speranțele legate de viitor

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă