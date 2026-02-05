Noile reguli aduc clarificări esențiale pentru fermieri, inclusiv în privința suprafeței minime eligibile pentru plată la subvenții în 2026.

Suprafața minimă pentru subvenții APIA 2026

Conform unui proiect de hotărâre publicat de MADR, suprafața minimă necesară pentru obținerea subvențiilor APIA rămâne neschimbată în 2026.

Fermierii trebuie să dețină cel puțin un hectar de teren arabil pentru a fi eligibili. În plus, suprafața minimă a parcelei agricole trebuie să fie de 0,3 hectare. Excepțiile includ:

Sere și solarii: suprafața minimă a parcelei este de 0,03 hectare.

Culturile permanente: suprafața minimă a parcelei este de 0,1 hectare.

MADR explică faptul că modificarea articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 a fost necesară pentru a elimina limitările legate de tipurile de suprafețe.

Această ajustare asigură o aplicare uniformă a normelor pentru toate tipurile de suprafețe agricole, inclusiv cele încadrate în categoria „culturi permanente”.

Totodată, fermierii riscă să nu mai primească subvențiile APIA pentru 2026, din cauza grevelor din 1.300 de primării.

Ce sunt culturile permanente eligibile pentru subvenții în 2026

Conform unui proiect de ordin aflat în dezbatere publică, culturile permanente eligibile pentru subvenții APIA în 2026 includ:

Vii

Livezi

Pepiniere

Hameiști

Arbuști fructiferi

Liane fructifere

Specii forestiere cu ciclu scurt de producție

Terenuri pregătite pentru înființarea livezilor, viilor și altor culturi permanente

Aceste culturi nu presupun un sistem de rotație și produc recolte repetate, fiind excluse pajiștile permanente.

Terenurile aflate în pregătire pentru aceste culturi includ lucrări specifice, precum curățarea vegetației existente, eliminarea resturilor vegetale, nivelarea solului și aplicarea îngrășămintelor.

Calendarul cererilor de plată în 2026

Pentru campania APIA din 2026, fermierii vor trebui să obțină în continuare adeverința de la primărie. Documentul rămâne obligatoriu pentru depunerea cererilor de plată, conform informațiilor oficiale de la MADR.

Fermierii pot depune cererile de plată la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în perioada 16 martie – 5 iunie 2026, conform ordinului publicat de MADR.

Această măsură este menită să faciliteze accesul la subvenții pentru agricultorii care îndeplinesc condițiile prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027.

