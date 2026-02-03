Grevă în administrația publică locală

Federația COLUMNA-SCOR a anunțat, printr-un comunicat emis la 1 februarie 2026, că a transmis Guvernului notificarea nr. 10 privind declanșarea grevei generale, ca răspuns la politicile economice și sociale ale Executivului. Protestele se vor desfășura în special la nivelul primăriilor din localități rurale, cele mai afectate de recentele măsuri legislative. Federația a avertizat că, în lipsa unui dialog cu Guvernul, greva va continua conform planului stabilit.

„Dacă Guvernul nu ne va invita la consultări, calendarul grevei va continua fără modificări”, se precizează în comunicatul Federației COLUMNA-SCOR.

Prima acțiune de protest va avea loc marți, 10 februarie, între orele 10.00 și 12.00, în timpul întâlnirii de la Palatul Parlamentului între premier, membrii Guvernului și cei 500 de primari prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (ACOR).

Declanșarea grevei generale este programată pentru ziua imediat următoare unei eventuale adoptări în Guvern a proiectului de lege privind administrația publică locală, dacă acesta va rămâne în forma actuală propusă de Ministerul Dezvoltării.

Impactul asupra fermierilor

Greva ar putea avea consecințe majore asupra fermierilor, care riscă să nu mai poată accesa subvențiile agricole pentru 2026. Acest lucru se datorează faptului că obținerea adeverințelor obligatorii pentru subvenții depinde de actualizarea datelor în Registrul Agricol, proces gestionat de autoritățile locale.

Conform Ordonanței nr. 28/2008, fermierii – atât persoane fizice, cât și juridice – trebuie să declare anual datele legate de gospodării, terenuri, clădiri, echipamente agricole și efectivele de animale. Termenul pentru actualizarea acestor informații este stabilit între 5 ianuarie și 28 februarie pentru datele generale, iar între 1 și 30 mai pentru informațiile legate de culturile agricole și numărul pomilor. De asemenea, orice modificare intervenită în afara acestor perioade trebuie declarată în termen de 30 de zile.

În cazul în care aceste declarații nu sunt făcute la timp, datele din anul precedent vor fi preluate automat în Registrul Agricol, cu mențiunea „report din oficiu” la rubrica dedicată semnăturii declarantului. Totuși, acest lucru poate duce la întârzieri și complicații în procesul de obținere a subvențiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE