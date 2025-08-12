Aventura lor a început în 2017 cu ascensiunea muntelui Kilimanjaro, fără experiență anterioară în camping. În următorii ani, ele au escaladat vârfuri precum Everest, Aconcagua și Denali, demonstrând o determinare extraordinară.

În Alaska, surorile au înfruntat cea mai grea ascensiune

„În timpul acestei excursii, am construit amintiri de neuitat și am învățat perseverența, împingând de multe ori limitele în condiții extreme, cum a fost, de exemplu, în Alaska, unde am avut munte cu viscole puternice și temperaturi sub -40 de grade Celsius”, a declarat Iulia Jaso.

Dar nu toate momentele au fost dificile. În Papua Noua Guinee, au trăit experiențe pline de bucurie alături de ghizii locali. Cea mai frumoasă aventură a fost pe muntele Giluwe din Oceania, la peste 4.000 de metri altitudine.

Record mondial oficial

Pe 22 mai 2022, la vârsta de 33 de ani, Delia și Iulia au finalizat ultima ascensiune, intrând oficial în Cartea Recordurilor. Ele au depășit cu doi ani recordul anterior.

„Este o onoare să știm că am dus drapelul României pe aceste culmi și, ca românce, am bătut un record mondial. Pe parcursul acestor experiențe am întâlnit oameni minunați, de la care am învățat, ne-am depășit limitele și am crescut personal. Și sperăm că povestea noastră să inspire și pe altii să-și urmeze visurile, oricât de imposibile ar părea”, a declarat Delia Wookey.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Lista completă a vârfurilor cucerite

Surorile au escaladat:

Everest (Asia) – 8.848,86 m

Aconcagua (America de Sud) – 6.961 m

Denali (America de Nord) – 6.190 m

Elbrus (Europa) – 5.642 m

Vinson (Antarctica) – 4.892 m

Kosciuszko (Australia) – 2.228 m

Printre vulcanii cuceriți se numără:

Ojos del Salado (America de Sud) – 6.893 m

Damavand (Asia) – 5.671 m

Pico de Orizaba (America de Nord) – 5.636 m

Giluwe (Oceania) – 4.368 m

Sidley (Antarctica) – 4.285 m

În prezent, Delia și Iulia lucrează în domeniul IT în Statele Unite, ocupând poziții de conducere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE