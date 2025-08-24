Mulți proprietari se așteptau la compensații mai mari și amenință cu acțiuni în instanță. Un locuitor care trăiește de 30 de ani în casa sa declară: „S-au aruncat pe piață niște prețuri care sunt la jumătate. O să încerc și cu vecinii mei să văd, dacă este cazul o să apelăm la un avocat. Nu am nimic împotrivă, nu mă pot opune eu unei situații publice. Să fie suma corectă.”

O altă proprietară își exprimă nemulțumirea: „Ai tot confortul să te trezești că vin ei și îți spun că trebuie să pleci pe suma de… să îmi dea banii care trebuie, nu să mă arunce din casa mea, că, vezi doamne trebuie să primesc o pomană din partea lor.”

Statul va aloca 142 de milioane de lei pentru exproprieri. Acestea vizează 118 imobile private și terenuri însumând peste 110.000 de metri pătrați. Despăgubirile au fost estimate inițial pe baza grilei notariale, urmând ca valoarea finală să fie stabilită prin rapoarte individuale.

Guvernul a aprobat recent indicatorii tehnico-economici pentru extinderea Magistralei 4, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul. Noul tronson va include 13 stații noi, un depou suprateran și stația Gara de Nord 2.

Noua secțiune va cuprinde următoarele stații:

Gara de Nord 2 Știrbei Vodă Bogdan Petriceicu Hașdeu Uranus George Rozorea Chirigiu Filaret Eroii Revoluției 2 George Bacovia Toporași Nicolae Cajal Luică Giurgiului Gara Progresul

Extinderea Magistralei 4 va crea un nod intermodal important, conectând transportul feroviar regional, național și internațional cu zona urbană. Aceasta va deveni cea mai mare linie de metrou pe direcția Nord-Sud a Bucureștiului, legând aeroporturile Otopeni și Băneasa cu gările Băneasa, Basarab, Gara de Nord și Gara Progresul.

Deși proiectul promite îmbunătățiri semnificative ale infrastructurii de transport, impactul asupra proprietarilor afectați rămâne o problemă sensibilă. Mulți dintre aceștia se simt nedreptățiți de sumele oferite ca despăgubire și cer o reevaluare corectă a proprietăților lor.

