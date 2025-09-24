Ce este schema „carusel”

Inspectoratul General al Poliției a precizat că buletinele au fost tipărite în baza unui contract pentru respectivul bloc politic. Acestea urmau să fie folosite într-o schemă de tip „carusel” în ziua alegerilor.

Această metodă implică introducerea unui buletin preștampilat în urnă și scoaterea unui buletin curat, care apoi este ștampilat și folosit în continuare. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a explicat pentru TVR Moldova:

„În mare parte, vorbim de metoda pe care urmează să o utilizeze – caruselul de buletine. Se scoate un buletin din secţia de votare prin diferite metode, o alertă cu bombă sau o altă metodă (…) Ulterior, acest buletin este ştampilat în dreptul partidului sau al blocului care reprezintă interesul şi scopul urmărit. Următoarea persoană care pleacă în cabina de vot pleacă cu acel buletin, în schimb, trebuie să aducă un buletin curat. Şi atunci când aduce buletinul curat, i se compensează această plată de vot”.

Reacții și investigații

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre acest incident. Alexei Paniș, reprezentantul Blocului „Alternativa”, a anunțat că vor emite un comunicat în curând.

Natalia Ixari, purtătorul de cuvânt al lui Ion Ceban, a oferit o altă perspectivă, susținând că buletinele false ar fi de fapt pliante pentru a explica alegătorilor cum să voteze.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica situația și a preveni potențiale fraude electorale.

Aproximativ 3 milioane de cetățeni din Republica Moldova sunt așteptați la urne duminică, 28 septembrie, pentru a vota la alegerile parlamentare, acesta fiind al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Știri România 20:15
Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Proteste anunțate de studenți în București și alte cinci orașe mari din țară: „un sistem de guvernare bazat pe ignoranță"
Știri România 19:48
Proteste anunțate de studenți în București și alte cinci orașe mari din țară: „un sistem de guvernare bazat pe ignoranță”
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente"
Stiri Mondene 17:40
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 18:04
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Analiză
Politică 17:00
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
