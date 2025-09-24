Ce este schema „carusel”

Inspectoratul General al Poliției a precizat că buletinele au fost tipărite în baza unui contract pentru respectivul bloc politic. Acestea urmau să fie folosite într-o schemă de tip „carusel” în ziua alegerilor.

Această metodă implică introducerea unui buletin preștampilat în urnă și scoaterea unui buletin curat, care apoi este ștampilat și folosit în continuare. Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a explicat pentru TVR Moldova:

„În mare parte, vorbim de metoda pe care urmează să o utilizeze – caruselul de buletine. Se scoate un buletin din secţia de votare prin diferite metode, o alertă cu bombă sau o altă metodă (…) Ulterior, acest buletin este ştampilat în dreptul partidului sau al blocului care reprezintă interesul şi scopul urmărit. Următoarea persoană care pleacă în cabina de vot pleacă cu acel buletin, în schimb, trebuie să aducă un buletin curat. Şi atunci când aduce buletinul curat, i se compensează această plată de vot”.

Reacții și investigații

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre acest incident. Alexei Paniș, reprezentantul Blocului „Alternativa”, a anunțat că vor emite un comunicat în curând.

Natalia Ixari, purtătorul de cuvânt al lui Ion Ceban, a oferit o altă perspectivă, susținând că buletinele false ar fi de fapt pliante pentru a explica alegătorilor cum să voteze.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica situația și a preveni potențiale fraude electorale.

Aproximativ 3 milioane de cetățeni din Republica Moldova sunt așteptați la urne duminică, 28 septembrie, pentru a vota la alegerile parlamentare, acesta fiind al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

