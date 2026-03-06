Este cel de-al 10-lea magazin din rețeaua națională ATAC și al doilea din Capitală, primul fiind deschis în Chitila, în aprilie 2025. Cu toate acestea, cel din Drumul Taberei este primul magazin de tip Super Discount. „Un magazin gândit simplu: prețuri mici și în cascadă pentru volume mai mari, cumpărături rapide, aproape de casă”, precizează reprezentanții ATAC.

ATAC Super Discount este situat pe Str. Brașov nr. 23C, vizavi de Parcul Drumul Taberei, și are o suprafață de peste 2.200 mp și un sortiment de aproximativ 6.000 de articole. Magazinul are o echipă de 55 de angajați și este deschis zilnic între orele 7.00 și 22.00. Dispune de o parcare cu 200 de locuri, dintre care 6 locuri rezervate persoanelor cu dizabilități și 6 destinate pentru mama și copilul, parcarea fiind gratuită timp de două ore pentru clienți, potrivit unui comunicat.

„De două decenii dezvoltăm un comerț modern, multiformat și multicanal, adaptat unor nevoi de consum tot mai diverse, iar noul super discount face parte din această evoluție. ATAC este un concept cu rezultate solide, care și-a demonstrat relevanța în piață, iar extinderea sa marchează un nou pas strategic pentru noi. Păstrăm ADN-ul ATAC bazat pe prețuri mici la scară largă și reduceri în cascadă, pe care le aducem într-un mediu adaptat ritmului urban: rapid, accesibil și aproape de casă, potrivit atât pentru familii, cât și pentru micii antreprenori, a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

Rețeaua ATAC numără în prezent nouă magazine hiper discount, în Brașov, Ploiești, Timișoara, Târgu Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu, București (Chitila) și Oradea, precum și un magazin de tip super discount în București (Drumul Taberei).

