Indotek, la un pas de a achiziţiona patru centre Auchan din România

Dániel Jellinek, un apropiat al premierului Ungariei Viktor Orban, este la un pas de a cumpăra patru centre comerciale din România care găzduiesc hipermarketurile din schema ATAC Hiperdiscount by Auchan, potrivit Ziarul Financiar. Este vorba despre centrele din Ploieşti, Braşov, Târgu Mureş şi Baia Mare.

Magazinele ATAC, reprezintă un format de hiperdiscount lansat de Auchan în România începând cu primăvara anului 2024. Rețeaua s-a extins rapid, ajungând la aproximativ 10 unități la nivel național.

Indotek vizează partea imobiliară a centrelor comerciale în care funcționează magazinele hiperdiscount ATAC ale Auchan. Esența acordului este că ar avea loc o schimbare de proprietate la nivel imobiliar, în timp ce Auchan ar continua să opereze magazinele în calitate de chiriaș.

Grupul Indotek a achiziționat în 2019 mall-ul Promenada din Târgu Mureş

Indotek se extinde în România din 2019, atunci când grupul a achiziționat mall-ul Promenada din Târgu Mureş, într-o tranzacţie estimată la 43 de milioane de euro. Compania a investit apoi 16 milioane de euro în renovarea şi rebrandingul centrului comercial, care a fost redenumit Plaza M.

Grupul și-a extins prezența în România prin achiziția Băneasa Business Center, One Victoriei Center – redenumită Bucharest Business Center – și a parcului industrial Aiud Industrial Park din judeţul Alba. Investițiile sale totale în România depășesc acum 150 de milioane de euro.

Compania lui Dániel Jellinek a fost asociată şi cu interesele ginerelui premierului Viktor Orban, István Tiborcz, ale cărui fonduri au cumpărat la începutul anului 2024 cinci clădiri de birouri din Belgrad de la Indotek.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE