Indotek, la un pas de a achiziţiona patru centre Auchan din România

Dániel Jellinek, un apropiat al premierului Ungariei Viktor Orban, este la un pas de a cumpăra patru centre comerciale din România care găzduiesc hipermarketurile din schema ATAC Hiperdiscount by Auchan, potrivit Ziarul Financiar. Este vorba despre centrele din Ploieşti, Braşov, Târgu Mureş şi Baia Mare.

Magazinele ATAC, reprezintă un format de hiperdiscount lansat de Auchan în România începând cu primăvara anului 2024. Rețeaua s-a extins rapid, ajungând la aproximativ 10 unități la nivel național.

Indotek vizează partea imobiliară a centrelor comerciale în care funcționează magazinele hiperdiscount ATAC ale Auchan. Esența acordului este că ar avea loc o schimbare de proprietate la nivel imobiliar, în timp ce Auchan ar continua să opereze magazinele în calitate de chiriaș.

Grupul Indotek a achiziționat în 2019 mall-ul Promenada din Târgu Mureş

Indotek se extinde în România din 2019, atunci când grupul a achiziționat mall-ul Promenada din Târgu Mureş, într-o tranzacţie estimată la 43 de milioane de euro. Compania a investit apoi 16 milioane de euro în renovarea şi rebrandingul centrului comercial, care a fost redenumit Plaza M.

Grupul și-a extins prezența în România prin achiziția Băneasa Business Center, One Victoriei Center – redenumită Bucharest Business Center – și a parcului industrial Aiud Industrial Park din judeţul Alba. Investițiile sale totale în România depășesc acum 150 de milioane de euro.

Compania lui Dániel Jellinek a fost asociată şi cu interesele ginerelui premierului Viktor Orban, István Tiborcz, ale cărui fonduri au cumpărat la începutul anului 2024 cinci clădiri de birouri din Belgrad de la Indotek.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Pisicile nu se atașează emoțional de stăpânii lor și nu îi văd ca pe niște protectori, conform unui nou studiu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Reprezentanții polițistilor au forțat intrarea în Guvern pentru a vorbi cu Bolojan. Îmbrânceli cu jandarmii
Știri România 18:44
Reprezentanții polițistilor au forțat intrarea în Guvern pentru a vorbi cu Bolojan. Îmbrânceli cu jandarmii
Cum au vrut doi tik-tok-eri să comunice cu o scriitoare română celebră, care a murit acum 138 de ani, noaptea la muzeu: „Iulia, suntem doar noi doi”
Știri România 17:29
Cum au vrut doi tik-tok-eri să comunice cu o scriitoare română celebră, care a murit acum 138 de ani, noaptea la muzeu: „Iulia, suntem doar noi doi”
Parteneri
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Adevarul.ro
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:26
Emisiunea TV la care vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Eurovision România 2026: „Am ratat-o”
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul unu al școlii, din cauza unei note mici, potrivit directoarei
ObservatorNews.ro
Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul unu al școlii, din cauza unei note mici, potrivit directoarei
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax.ro
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor speciale, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
Politică 17:55
De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor speciale, declarată constituțională de CCR acum o săptămână
Cristian Tudor Popescu nu înțelege de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea pensiilor speciale: „Vrea să pierdem 231 de milioane de euro?”
Politică 17:45
Cristian Tudor Popescu nu înțelege de ce Nicușor Dan nu a promulgat legea pensiilor speciale: „Vrea să pierdem 231 de milioane de euro?”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
Fanatik.ro
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC