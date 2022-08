Știri Externe Sute de scriitori vor citi din opera lui Salman Rushie într-un gest de solidaritate, la o săptămână de la atacul de la New York De Ena Stanciu, . Ultimul update Joi, 18 august 2022, 12:52

Evenimentul denumit „Stand with Salman” (Alături de Salman - n.r.) va reuni vineri, 19 august, sute de scriitori care vor citi pasaje din opera autorului britanic de origine indiană pe treptele Bibliotecii Publice din New York, relatează The Guardian.