Scriitorul Salman Rushdie a fost înjunghiat în gât, pe o scenă din New York, când se pregătea să țină un discurs

UPDATE ora 19.58 Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a confirmat că Salman Rushdie este în viață și a fost transportat la spital, relatează The Guardian.

„Primește îngrijirea de care are nevoie, se află la un spital local”, a spus Hochul într-o declarație de presă.

Guvernatorul a confirmat, de asemenea, că moderatorul evenimentului a fost și el atacat, poliția statului New York afirmând anterior că intervievatorul a suferit o rană ușoară la cap.

